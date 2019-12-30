台東熱氣球再創商機 開放圖像授權免費使用

台東年度盛事「台灣國際熱氣球嘉年華」2020年將迎來第10個年頭，台東縣長饒慶鈴30日宣布，縣府開放9款熱氣球圖像授權，歡迎業者申請應用於各類創意商品設計。中央社記者盧太城台東攝 108年12月30日

（中央社記者盧太城台東縣30日電）台東每年熱氣球嘉年華吸引近百萬人次參觀，台東縣政府為擴大商機，將授權熱氣球圖像供業者使用，不過，呼籲要先經過縣政府審核用途。

台東國際熱氣球嘉年華會明年邁入第10個年頭，台東縣長饒慶鈴今天宣布好消息，專屬台東縣政府著作權的9款熱氣球圖像將首次開放授權業者免費申請，應用在各種創意商品設計，增加商機同時擴大行銷熱氣球。

饒慶鈴表示，這次授權的9款熱氣球圖像包括台東球、蘭花球、愛心球、彩虹球、南瓜球、綠巨人、蠟筆球、國貿球及台東Logo，業者可將這些圖像運用於國內外展示商品的製作及銷售。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，即日起立案或登記於台東縣的廠商，只要備妥申請書、合法登記或立案證明文件影本、創意產品授權營利使用執行企劃書及樣品或樣圖，經過台東縣政府圖像授權審查小組審核通過就可以免費使用圖像到明年底。

饒慶鈴進一步說明，因為擔心圖像會遭到從事非法的使用，衍生法律問題，或是對台東縣政府造成負面形象，因此台東縣政府要設置審查小組，受理申請後初審時間約15個工作天，後續將召開審查小組審核，經過授權的商品要於包裝或明顯處標示圖象授權來源字樣。

饒慶鈴表示，台東國際熱氣球嘉年華活動今年吸引約99萬人次，創造新台幣22億元商機，明年將邁入第10週年，台東縣政府為擴大辦理規模，除活動天數延長，希望透過圖像授權結合在地業者力量，讓熱氣球有更創意及多樣的呈現方式。（編輯：李亨山）1081230