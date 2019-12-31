中國不明肺炎疫情 疾管署研判與SARS較不吻合

中國有不明原因肺炎疫情；疾管署副署長羅一鈞31日表示，依中國官方最新公布顯示，目前疫情沒有人傳人、也沒有院內感染現象，與SARS不太一樣，但有待檢驗確認。中央社記者陳偉婷攝 108年12月31日

（中央社記者陳偉婷台北31日電）中國有不明原因肺炎疫情，疾管署今天表示，依中國官方最新公布，目前27名肺炎病例，其中7人病情嚴重，但沒有人傳人，也沒有院內感染現象，與SARS不太一樣，但有待檢驗確認。

中國武漢市出現多起不明原因肺炎，官方發文要求各醫院統計病例，中國民眾恐懼嚴重急性呼吸道症候群（SARS）再度爆發，催促官方盡速公布真相，以免疫情擴大。

衛生福利部疾病管制署一早已寄電子郵件到中國疾病控制中心對口。但因對口只是收發單位，目前還沒有收到官方回應，疾管署持續與對方多方聯繫，取得最新資訊。

疾管署副署長羅一鈞下午在記者會前表示，武漢市衛生健康委員會下午1時58分發布了最新的訊息，證實有不明原因的肺炎群聚疫情，有多例病例與華南海鮮城有關。

中國公布的訊息顯示，目前已發現有27例病例，其中7人病情嚴重，其餘病情穩定可控制，有2例病情好轉已經出院。病人的症狀包含發燒、少數病人呼吸困難、胸部X光有肺炎跡象，所有病例都有隔離治療。

羅一鈞表示，中國官方訊息指出，目前不明原因肺炎病人的病毒還在檢驗中，但目前調查發現，疫情沒有明顯人傳人的狀況，且也沒發現有醫護人員感染，這是蠻重要的判斷指標，SARS很容易人傳人及院內傳染。加上目前案例的重症比例不高，比起SARS會有超過5成重症，也不太一致。

羅一鈞說，如果這些線索為真，「對SARS的擔心可以降低一點點」，但還是要看最後的檢驗結果而定。目前沒有確認是SARS，民眾不需恐慌，轉傳相關訊息也應謹慎。

此外，如果中國真的確診SARS病例，羅一鈞說，會立刻啟動中央疫情指揮中心，做跨部會協調及準備工作，交通運輸、觀光旅遊、邊境檢疫都會是重點工作。

羅一鈞說，因應春節假期，如果有民眾打算到中國，或中國台商要返台，應注意個人衛生。赴中民眾應避免接觸禽鳥，勤洗手、戴口罩、避免出入醫療院所及人潮擁擠處。（編輯：管中維）1081231