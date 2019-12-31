武漢疑爆發SARS 中國國家衛健委專家展開檢測

中國網友在社群平台轉發武漢市衛生健康委員會12月30日發出的文件，武漢當局31日證實有關不明原因肺炎的緊急通知文件是真的。（圖取自微博網頁weibo.com）

（中央社台北31日電）中國武漢市爆發不明原因肺炎，民眾擔憂SARS重現。武漢當局今天證實有關不明原因肺炎的緊急通知文件是真的；中國國家衛生健康委員會派出專家組已在上午抵達武漢，展開檢測核實工作。

陸媒第一財經報導，經查詢，網傳的兩份文件：「市衛生健康委關於報送不明原因肺炎救治情況的緊急通知」和「關於做好不明原因肺炎救治工作的緊急通知」都是由武漢市衛生健康委員會醫政醫管處發布，指當地醫療機構陸續出現不明原因肺炎病人。

據報導，所謂不明原因肺炎病例是指同時具備以下4條不能做出明確診斷的肺炎病例：高於或等於攝氏38度的發燒；具有肺炎或急性呼吸窘迫綜合症的影像學特徵；發病早期白細胞總數降低或正常，或淋巴細胞分類計數減少；經抗生素治療3到5天，病情無明顯改善。

網傳已有7人感染此不明原因肺炎，但武漢當局迄今尚未證實肺炎種類為何，已引發網友大量關注。

官媒央視新聞客戶端上午報導，國家衛健委專家組31日上午已抵達武漢，正展開相關檢測核實工作。

根據官方通知，武漢華南海鮮市場陸續出現不明原因的肺炎病人。財新網報導，今天早上，有戴口罩、穿白衣的人員背著噴霧器在整個市場消毒，但商家仍正常開店。

有傳言稱，這些不明原因肺炎病患分別在武漢市中心醫院（武漢市第二醫院）後湖分院、華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院、華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院就診。

新京報引述武漢市中心醫院的工作人員說，網傳出現SARS一事是「謠言」，目前並無疑似或確診的患者。

界面新聞則引述這家醫院的一名醫護人員說，目前7名患者已經從中心醫院轉到武漢市醫療救治中心，查出是冠狀病毒感染，但不確定是否為SARS，還在確診中。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1081231