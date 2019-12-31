網傳中國7人染SARS 疾管署查證訊息真偽

（中央社記者陳偉婷台北31日電）網傳中國武漢7人確診SARS；疾管署副署長羅一鈞說，今早已向中國疾控中心查證，待對方提供查證結果。網路訊息真假參半，中國有流感、禽流感流行，赴中民眾應做好個人衛生。

有媒體報導，根據PTT網友爆料中國武漢大學內部對話截圖，有消息指出，武漢市華南水果海鮮市場確診7例患者感染嚴重急性呼吸道症候群（SARS），正在急診科隔離中，檢驗報告被驗出冠狀病毒核酸陽性。另外，協和紅十字會醫院確診1例非典型肺炎合併冠狀病毒感染，但目前仍未見中國官方出面說明。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞上午接受中央社記者採訪時表示，有注意到PTT有轉傳相關言論，即請負責單位寄電子郵件到中國疾病控制中心對口。但因對口只是收發單位，無法確認訊息真偽，還需要等中國官方查證後提供結果。

羅一鈞表示，武漢市衛生健康委員會官網並沒有查到網傳的公告。如果疾管署收到中國的查證結果，就會發布訊息說明。

羅一鈞也說，網路訊息的真偽參半，以目前傳出的截圖顯示，看起來提到醫院有不明原因的肺炎病人，但檢驗報告並非標準檢驗方法，與SARS關連性尚待確認。

目前中國有流感和禽流感流行，羅一鈞說，建議民眾赴中國注意個人衛生，戴口罩、勤洗手，避免前往人潮擁擠場所和醫療院所。（編輯：葉俐緯）1081231