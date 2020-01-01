不受雲層影響 民眾搭專機搶看台東第一道曙光

（中央社記者張祈台東縣1日電）台東三仙台、太麻里今天清晨欲迎接2020元旦第一道曙光，但受雲層太厚影響，雙雙未能如願，但有民眾專程從台北搭乘曙光專機，在台東上空搶先看到第一道曙光。

根據中央氣象局資料顯示，先前預計本島的元旦第一道曙光在三仙台、太麻里及屏東鵝鑾鼻等。

三仙台及太麻里，從昨晚就舉辦跨年迎曙光活動，雖然今天元旦僅休假一天，加上天氣預報見到曙光機率不大，三仙台活動現場仍有約3000人、太麻里約1000人到場碰運氣，兩處準時倒數，但因雲層太厚，不見陽光露臉。

華信航空與旅遊業者合作推出2020曙光專機，今天早上約6時從松山機場飛往台東，近百名乘客包括日本遊客，搭飛機追元旦曙光，華信航空表示，飛機航行約30分鐘，在綠島、台東約2萬英尺上空，欣賞到金黃色曙光，估計較平地早約4分鐘看到，應是今天最早看見元旦曙光的地方。

台東氣象站表示，東部地區冬季受東北季風影響，海面上空雲層較不穩定，尤其以太陽準備升起的清晨5時至7時變化最大，自2000年千禧年以後，台東出現元旦曙光的次數僅有2次，平時想看曙光，夏季是最適合的時間。（編輯：陳俊碩）1090101