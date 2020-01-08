共享機車拚場 iRent及GoShare車隊均達4000台

（中央社記者韓婷婷台北8日電）共享機車火熱拚場，Gogoro睿能旗下GoShare及和泰集團的iRent積極擴大版圖，2020年初繼GoShare宣布上線120天已投放4000輛後，iRent也宣布全台車隊數達4000台。

共享經濟當道，根據Statista平台數據，台灣有高達9成的民眾知道共享經濟，其中有4成使用過任何一種形式的共享服務。除了外送平台，近來共享機車成為火熱討論議題。

GoShare目前於桃園市和台北市已投入4000台車輛，分別使用Gogoro 2系列和Gogoro VIVA兩種車型，GoShare表示，服務上線短短4個月總用戶數已達40萬，平均每分鐘就有6次租借。

iRent目前共享汽機車於雙北、台中、台南及高雄5都均有布點，全台機車車隊數達4000台、汽車則有2500台。

IRent表示，以往到外縣市出差、旅遊或通勤需求的消費者，需要至據點租車，取還車可能會受到營業時間及地點的限制。現在透過科技的發展，讓iRent共享汽機車服務深入到城市的每個角落，不管是通勤、接送、載貨、臨時代步，當民眾有用車需求，只要下載iRent App成為會員，打開手機App就能夠使用24小時自助租車服務。

迎接智慧移動服務浪潮，iRent今天也宣佈與悠遊卡公司合作，即日起至3月30日，針對購買雙北公共運輸月票的用戶，贈送iRent免費租車30分鐘，讓消費者在搭乘捷運、公車的前後，可以輕鬆轉乘共享運具。

GoShare則首推「端至端」移動共享方案，透過GoShare App整合既有智慧雙輪、Gogoro Network、AI人工智慧引擎、雲端營運管理系統等生態系資源，提供民眾更彈性靈活、高效的日常移動選項。（編輯：鄭雪文）1090108