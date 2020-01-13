彰化離岸風電開發 環委要求補海底電纜資料再審

（中央社記者張雄風台北13日電）彰化芳苑外海離岸風電開發案，開發單位以延長海底電纜方式，減輕環境衝擊，並提出若這次審查未過可能會推遲進度；但環委仍要求補充資料及環境因應方案，會議決議補件再審。

行政院環境保護署今天召開「離岸風力發電第一期計畫環境影響說明書第一次變更內容對照表」專案小組第2次審查會議。本案位於彰化芳苑外海，總裝置容量約109MW，共21部風機，為離岸風力發電示範風場。

開發單位表示，這次申請變更項目主要為取消基礎保護工與延長海底電纜總長度。海底電纜由原本的200公尺加長至1公里，讓纜線能穿過在地漁民與蚵棚範圍，對潮間帶、居民環境影響大幅減少。

開發單位說明，取消基礎保護工部分，因計畫範圍的淺層土壤承載力小，平均液化深度達25公尺，基礎保護工效用會隨時間遞減，因此仿效歐洲改用套管式的設計，減少開挖、維修等工程，對海底環境影響減輕。

開發單位也承諾，在水下基礎工程會參考歐洲經驗，並依漁業署「人工魚礁完全手冊」設置人工魚礁，未來在營運期間會進行監測，驗證人工魚礁的功能。

海洋委員會則表示，因為海域有中華白海豚出沒，關於船隻如何觀察白海豚、船速降速及鯨豚觀察員的訓練等細節，希望開發單位補充。

環評委員表示，開發場址除了液化層達25公尺外，也包含5公尺可能發展為淘刷坑的部分，開發單位應確定承載力足夠，確保結構安全性；另外施工期間水下噪音是否能有效降低，希望提供說明。

開發單位強調，在中華白海豚出沒海域會降船速至6節以下，未來會訓練25至50名人員觀察鯨豚；水下噪音的部分，因為是最初的示範風場開發計畫，原環評承諾是不超過180分貝，依現在的技術可以下降許多；也能確保無基礎保護工時的結構安全。

環委表示，贊成以延長海底電纜方式減少環境衝擊，但由200公尺延長至1公里部分，開發單位還是要補充鑽掘產生挖填的土石方如何處置；對於施工監測項目應具體詳述、並說明對潮間帶生態環境影響及因應管制措施。會議決議補件再審。

開發單位得知結果後，仍希望現場補充資料、改修正通過，並表示海底電纜鑽探是計畫最重要的部分，這2、3週若未啟動工程，可能會延遲整體計畫，但環評委員仍決定維持補件再審決議，請開發單位盡速備妥資料、盡速審查。（編輯：洪學廣）1090113