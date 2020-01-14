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醫界之光 成醫徐志中奪世界牙醫臨床病例競賽首獎

最新更新：2020/01/14 12:13

（中央社記者張榮祥台南14日電）成功大學1名24歲女學生因車禍外傷造成門牙脫落、牙齒嚴重位移及牙齦撕裂，成大醫院牙周科醫師徐志中花了3年多時間完成修補治療，這個病例也獲得2019世界臨床病例競賽首獎。

成大醫院今天發布新聞稿指出，這名女大學生因車禍外傷，造成左上側門牙脫落，多顆牙齒嚴重位移、齒槽骨與牙齦撕裂，經徐志中治療，在盡可能保存牙齒的前提下，進行美學牙齦增補手術。

徐志中也搭配牙周、贋復、根管治療等，完成根管治療，植牙，及全瓷假牙等處置，治療時間超過3年，完全恢復病人口腔功能和美觀。

徐志中的治療病例參加歐洲學術學會巴塞隆納國際牙醫學研討會，奪下2019年世界臨床病例競賽自然牙軟組織再生重建項目冠軍（Soft Tissue Regeneration around Teeth）。

歐洲學術學會是以歐盟與美國為基底，橫跨全世界的非營利性學術機構，會員超過3000人，主要是連結口腔與顱顏面組織重建領域的基礎科學與臨床治療。

2019年大會共有全球177件專業臨床醫師病例參與競賽；徐志中獲得首獎，評審評語是「細膩的手術與贋復處置，符合科學實證精神的治療計畫與步驟，才能達成這高難度，橫跨牙周軟硬組織重建與植牙合併治療的優秀病例」。（編輯：洪學廣）1090114

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