台電春節逾4千人待命點亮台灣 動畫登上台北101

（中央社記者吳柏緯台北18日電）為確保春節期間供電穩定，台電在春節期間每天超過4000名員工值班待命。台電進一步與台北101合作，利用外牆巨型T-Pad燈網播放動畫影片，向國人傳達「台電一直都在」。

年節將近，台電正式啟動「春節供電因應計畫」，過年期間每天將有超過4000人值班待命，守護全台民眾返鄉團圓的每一刻溫暖光明。

為了讓國人安心過年，並宣示台電一直都在，台電與台北101合作，利用台北101外牆巨型T-Pad LED燈網，播出「我們一直都在」動畫。

台電表示，有人的地方就有電力需求，有電就有台電人在背後默默點亮，希望藉與101合作，讓民眾安心過好年，也傳達台電永遠「惦惦（電電）為台灣打拚」。

「我們一直都在」動畫影片從1月17日起到30日止，每晚7時到10時於台北101外牆T-Pad燈網輪播。台電說明，這支影片希望呈現2萬7000名台電人每一分一秒都在各個崗位為點亮台灣而默默努力，內容以動畫呈現電桿、高壓電塔等民眾熟悉場景外，也加入太陽光電與風力發電等綠能元素，最後則以「電電」諧音連結「惦惦為台灣打拚」，而這句話也是台電全體員工票選出的年度代表金句。

台北101表示，台電每天都在努力發光發電，惦惦點亮台灣人生命中的每個時刻，台北101是台灣人心中的燈塔，惦惦發光，為台灣人指引家的方向；而台北101和台電透過這次的合作契機，一起攜手惦惦傳遞溫暖、照亮台灣。（編輯：張均懋）1090118