武漢肺炎擴散 台灣備口罩4千萬個 蘇貞昌：防疫不需恐慌

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）中國武漢肺炎疫情擴散，台灣出現首例確診病例。行政院長蘇貞昌今天表示，對於武漢肺炎防疫，政府嚴陣以待；目前國內備有超過4400萬個外科口罩、193萬個N95口罩，呼籲民眾無需恐慌。

中央流行疫情指揮中心今天晚間證實，有一名台灣女性自中國大陸返台後檢驗出2019新型冠狀病毒，這是中國大陸武漢肺炎疫情擴散以來，第一起移入台灣的病例。

蘇貞昌晚間在臉書發文表示，政府已經對非洲豬瘟、武漢肺炎、返鄉車潮，加緊準備。目前國內備有超過4400萬個外科口罩、193萬個N95口罩，將視需求隨時釋出，「請大家不需恐慌、也不必囤積」。春節期間，政府會嚴守崗位，讓國人安心過好年。

他強調，「守護國人的健康、守護台灣豬肉、守護返鄉交通安全，是春節期間政府最重要的任務，政府一定嚴格把關」。他也呼籲國人，不要攜帶肉製品入境並多注意防疫消息。

此外，蘇貞昌今天稍早也到桃園機場、台北車站、高公局、鐵路警察局視察，掌握各單位因應春節假期的準備狀況，並向第一線人員表達感謝。（編輯：趙蔚蘭）1090121