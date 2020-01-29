進入彰化嘉義醫院須戴口罩 南投要量體溫

（中央社記者黃國芳、蕭博陽嘉義彰化南投29日電）防範嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎），彰化縣民進入縣內醫院須強制戴一般外科口罩，違者罰款、禁止進入醫院看診及探病；民眾進入嘉義縣、市各級醫院也要戴口罩；南投縣則未強制要求，但要量體溫。

南投縣教育處表示，要求教職員、廚工戴口罩，學生方面則是量體溫、酒精消毒手部，並調查學生春節期間是否曾到中國大陸旅遊，或學生親友從中國返台並有接觸；南投縣衛生局表示，未強制進入醫院者須戴口罩，但要先量體溫，若體溫過高立即進一步處置。

彰化縣政府表示，強化個人衛生清潔，要求師生勤洗手，全面備妥完整洗手設備及肥皂；學生在家自主量體溫，到校由各班記錄，發燒症狀者由學校再次量測確認；家長、廠商、志工、訪客進出校園要求戴口罩，有呼吸道症狀教職員及學生務必戴口罩。

醫院方面，彰化縣政府昨天就宣布，民眾進入醫院須強制戴一般外科口罩，並在醫院出入口明顯位置張貼「進入醫院強制戴一般外科口罩」公告，未戴口罩者禁止進入醫院看診及探病，經規勸仍不配合者將依傳染病防治法可裁處最高新台幣1萬5000元罰鍰。

嘉義市教育處表示，因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情開學前後之防護，已通知學校做好校園消毒，備齊防疫物品，明天辦理跨局處會議研商學校防疫事宜，讓所有師生安心上學。

教育處指出，明天會決定有關寒假期間育樂營和相關輔導課程是否停課，後續視疫情狀況並召集各校校長與校護開會；針對開學前，進出校園者也必須消毒及戴口罩。

針對私立幼兒園比一般公立較早上課情形，教育處表示，也請各園做好校園消毒工作，並訂出體溫檢測相關措施。

嘉義縣教育處表示，配合中央防疫，目前嘉義縣沒有硬性規定教職員進入校園要戴口罩，由各校自行管控，若需要接觸不特定民眾，教職員則要戴口罩；另外，對於開放的體育館等場所，民眾進入時，須先量體溫，學生參訪活動若屬密閉空間則先暫緩。（編輯：陳清芳）1090129