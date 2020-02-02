大陸返台女子被指找不到 桃市府：已解除列管

（中央社記者吳睿騏桃園2日電）桃園市政府民政局今天表示，台北市里長昨天指控，日前自武漢返台的1男1女在入境時填假資料找不到人，查證後發現，市府一直都有聯繫設籍在桃園市的女子，且已在上個月31日解除列管。

台北市大安區錦華里長溫美珠昨天表示，上個月27日接到通報，要去居家訪視16日從武漢返台的一對男女。但後來發現他們填的是假資料，是男子之前任職的公司地址，並非住家，留的市話為空號、手機也關機。

民政局表示，市府依內政部通報名冊追蹤，在上個月29日接到設籍桃園市的陳女名冊，29及30日均有聯繫到陳女且狀況正常，在30日觀察期滿身體無恙後，已於31日解除列管，也與台北市政府確認為台北市大安里長所反映的陳女無誤。

桃園市警局中壢分局上午也在大園區找到這名72歲陳姓阿嬤，但當地里長希望大家不要再打攪陳姓阿嬤了，因為一早突然有警察找上門，害得阿嬤以為自己變成重大通緝犯、飽受驚嚇。

里長說，陳姓阿嬤返台時尚未啟動防疫機制，阿嬤回家後狀況正常未發燒，也已過了14天的自主管理期間，當時被誤會失聯，懷疑是入境時旅行社人員繳交的通訊資料誤植，才會造成誤會，但桃園市政府與里長全程掌陳姓阿嬤相關訊息，陳姓阿嬤未失聯也沒有趴趴走。（編輯：張銘坤）1090202