學者籲成立專業小組 投入疫病研究資源分配

（中央社記者吳柏緯台北4日電）為防範疫情擴散、提升台灣對抗武漢肺炎的實力，並統合各公私部門能量，多位學者專家今天呼籲，政府應在一週內成立專業研究小組，投入武漢肺炎的疫病研究與管理、資源分配。

清華大學生命科學院教授李家維今天號召超過20名橫跨產、官、學、研界的生醫背景專家，舉行「對抗武漢肺炎，台灣科學家串連行動」會議，並提出應對武漢肺炎的科學方案。

李家維代表與會的學者專家提出建議，希望政府能在未來一週內，成立一個由各界學者、專家組成的研究小組，統一分配任務，包含病毒研究、疫苗管理、資源分配等，讓各公私機構能夠各司其職，凝聚所有的力量面對這一次的肺炎疫情。

台積電慈善基金會董事長張淑芬今天也以民間代表身分參加會議並提供看法。張淑芬會後受訪指出，對政府防疫措施與學研單位投入疫病研究的努力深具信心，但在第一線接觸民眾時，仍可以感受到民眾的恐慌，包含買不到口罩、對疾病不了解，因此政府應該要出面穩定民心。

對於學者專家會議提出，應成立一個組織負責統籌疫病管理、資源分配，張淑芬表示贊同，而且認為這個組織的領導人應該要「強而有力」，才能有效地進行指揮與資源分配，現在最理想的人選就是總統蔡英文。

與會的國家衛生研究院副院長司徒惠康受訪指出，台灣的幅員較小、醫療相對其他國家更有效率，加上過去在2003年SARS疫情蔓延時，也曾成立類似的組織統籌資源，因此在這樣的經驗與前提下，台灣有成立這個組織的優勢。（編輯：張良知）1090204