台灣小米種原將送全球種子庫 貢獻全球農業永續

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（中央社記者許秩維台北22日電）在中央大學極地研究中心推動下，第1批170種台灣小米種原將於5月底送到挪威斯瓦爾巴全球種子庫進行「異地安全備份」，將有助於全球農業的永續發展。

中央大學和外交部今天舉行「中央大學極地研究中心推動台灣珍貴小米種子入庫北極」記者會，宣布台灣科學團隊5月底將前進北極，將第1批約170種珍貴台灣小米種原送至挪威斯瓦爾巴全球種子庫，成為國際合作、科學外交與永續發展的重要里程碑。

挪威斯瓦爾巴將於5月29日舉辦「台灣參與全球種子庫計畫」入庫典禮，辜嚴倬雲植物保種中心執行長李家維、農業部國家作物種原中心研究員陳述、中央大學校長周景揚、中央大學極地研究中心主任倪春發、台灣原住民代表等人將親自參與。

周景揚表示，小米是台灣各地原住民族的重要主食，也是唯一有完整祭儀的作物，因應氣候變遷衝擊，小米在糧食安全、營養和永續農業上占有重要角色；小米的種原保存與復種，攸關台灣飲食文化與氣候變遷下的農業發展，在確保台灣小米品系種子具備發芽活性後，將送入北極全球種子庫，進行「異地安全備份」永續保存。

農業部農業試驗所所長林學詩提到，無論人類經濟、科技再怎麼發展，沒有糧食就活不下去，因此農試所在31年前就建立國家的作物種原庫，蒐集不同的品系種原，為的就是保留給後代子孫重要的資產；國家種原庫每年約要花1000萬元電費，將種原保存在零下18度，未來小米種原送到挪威斯瓦爾巴種子庫後，將保存在冰下。

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李家維指出，聯合國將2023年訂為「國際小米年」，因為在全球暖化下，現有的農業品系很難應付突如其來的旱災、水災、冰凍等氣候變遷，但小米可以，耐乾旱不需要很多水，抗病性又強，不需要灑農藥，營養也很好，而台灣將小米無私地放在全球種子庫和國際分享，對全球農業永續發展至關重要。

根據中央大學資料，斯瓦爾巴全球種子庫有「末日種子庫」之稱，為全球農業的諾亞方舟，2008年建立於挪威斯瓦爾巴群島的斯匹次卑爾根島；截至2024年，透過全球各國政府、研究機構和非政府組織的捐贈，已收藏450萬種植物種子的樣本，展現國際社會保護全球農作物多樣性的共同努力。（編輯：管中維）1130522