衛福部宣導正確洗手時機 超萌柴犬親身示範

（中央社記者吳欣紜台北5日電）中國武漢肺炎讓人心惶惶，除了戴口罩，勤洗手也成不可或缺的防疫措施，由於洗手也講求正確時機，衛福部請來超萌柴犬親身示範「正確洗手時機」，讓民眾直呼可愛。

衛生福利部因應中國武漢肺炎防疫，在臉書發文宣導防疫措施，日前貼出「正確洗手時機」圖文，主角請來超萌柴犬上陣，圖文配上柴犬各個不同動作的照片做宣傳，讓民眾直呼有創意。

圖文提到，包含吃飯前、看診後、接觸病人前後、上廁所後、打噴嚏後，都記得要用肥皂勤洗手，圖文搭配柴犬等飯吃、看病後、上廁所及打噴嚏後的照片，圖文最後也提醒，「聽本汪的話，用肥皂勤洗手」。

由於圖文中有柴犬打噴嚏的照片，是錯誤示範，衛福部也特別在照片旁邊提醒，「打噴嚏時要摀口鼻」；另外，圖文中也有柴犬如廁的照片，也有民眾在臉書下面貼文替柴犬抗議「美照被公開」，衛福部也特別貼上柴犬的相親照替柴犬平衡。

過去，衛福部也曾用柴犬來宣導防疫措施，像是曾貼出「協助防疫可以怎麼做」圖文，提到民眾平時應養成量體溫的習慣、減少觸摸眼口鼻、勤洗手及盡量不要到人多擁擠的公共場所等，呼籲民眾一起防疫；衛福部這兩則貼文分別吸引3000至5000人按讚及5、600則分享。（編輯：葉俐緯）1090205