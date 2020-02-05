防疫專家：洗手重要性大過於口罩 別搶口罩

（中央社記者葉素萍台北5日電）中研院生醫所兼任研究員何美鄉今天說，武漢肺炎的疫情不是以現在全世界任何方法可以擋得住的，不過，只要台灣不緊張，把對的資源放在對的地方，一定不會資源不足，此外，洗手重要性大過於口罩，不要搶口罩。

民進黨中常會今天邀請曾參與抗SARS（嚴重急性呼吸道症候群）一役的何美鄉專案報告「新型冠狀病毒疫情預測及因應策略」。

何美鄉指出，台灣現階段如此安全，為何大家一直在搶口罩，她很納悶；這是一個擋不住的疫情，但即便未來擋不住了，一直在傳播時，洗手還是比戴口罩重要，「不要搶口罩」。

何美鄉認為，全球口罩及防疫物資的需求量不會趨緩，但可以延緩爭取時間，來做準備，包括物資、藥物、疫苗及人員訓練；現在一面圍堵的過程，要開始轉變思維，如何減低風險，對最高風險的人做保護，把口罩給需要的人。

何美鄉指出，1月24日前疫情中心在武漢，疫情在2月7日會進到第二個循環；未來台商仍會繼續與中國來往，台商要回來，也不能讓台商不回來，這時候偶爾也會看到病例，就要確實診斷病例，把社區感染風險降低。

她也表示，「只要我們不緊張，把對的資源放在對的地方，一定不會資源不足」，但假如大家亂搶，一定會資源不足，這時候如何教育人民要相信政府，政府有時候不完美，會偶爾做錯，但大家要同心一力。

另外，她建議應重新思考不同宣導方式，告訴群眾「洗手還是比口罩重要」。（編輯：黃國倫）1090205