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口罩購買實名制上路
因應武漢肺炎疫情，2月6日起購買口罩採實名制，民眾需使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買，每人7天內限購2片，一片降價為5元。
口罩購買實名制上路
新聞專題
口罩購買實名制上路7/13

口罩實名制上線 竹縣康田藥粧不收費

最新更新：2020/02/06 09:51
武漢肺炎疫情延燒，口罩購買實名制6日上線，新竹縣康田藥粧經理人林碩彥表示，政府每日配給到藥局的口罩共250個，民眾持健保卡到他的藥局，只需過卡、不收費，就能領取口罩。（林碩彥提供）中央社記者郭宣彣傳真 109年2月6日
武漢肺炎疫情延燒，口罩購買實名制6日上線，新竹縣康田藥粧經理人林碩彥表示，政府每日配給到藥局的口罩共250個，民眾持健保卡到他的藥局，只需過卡、不收費，就能領取口罩。（林碩彥提供）中央社記者郭宣彣傳真 109年2月6日

（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）口罩實名制購買今天上線，一早就有不少民眾到藥局排隊買口罩，而新竹縣康田藥粧經理人林碩彥說，政府每日配給各藥局口罩共250個，他將全數免費送給民眾，不收費只需過卡。

林碩彥今天凌晨將免費發送口罩消息放置他的個人臉書平台，內文指出，防疫期間，政府每日配給口罩到藥局共250個，每個為新台幣5元，但從今天起，周一到周六，民眾持健保卡到藥局，只需過卡、不收費，就能領取口罩。貼文一出，引來不少民眾大讚好，直呼「感謝分享、推好心」。

林碩彥表示，口罩部分藥局不收費，自行吸收這筆費用，也就是，藥局每日捐出1250元，送口罩防疫。

林碩彥說，政府每日配給藥局口罩數量，成人有200個、兒童口罩有50個，他將在今天下午1時30分，在康田藥粧發放號碼牌，從下午2時開始發放口罩，民眾只需過健保卡、不需繳費，就能領取口罩。

林碩彥指出，他也是竹北市民代表，而這次代表民眾黨角逐新竹縣第2選區立委，在競選期間有將口罩加工製成文宣品，目前還有口罩，數量約有500個，也將在這段期間，全數送出，陪伴民眾挺過防疫期。（編輯：葉俐緯）1090206

新竹縣康田藥粧經理人林碩彥6日表示，政府公告口罩每個為新台幣5元，但他決定在防疫期間，讓民眾只需過卡，就能領取口罩，藥局不收費，將自行吸收這筆費用。（林碩彥提供）中央社記者郭宣彣傳真 109年2月6日
新竹縣康田藥粧經理人林碩彥6日表示，政府公告口罩每個為新台幣5元，但他決定在防疫期間，讓民眾只需過卡，就能領取口罩，藥局不收費，將自行吸收這筆費用。（林碩彥提供）中央社記者郭宣彣傳真 109年2月6日
地機族
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