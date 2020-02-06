口罩實名制開賣首日 民眾排隊購買過程快速

（中央社記者葉臻新北6日電）口罩實名制今天上路，由於藥局獲得配送的口罩量有限，不少民眾一早就在門口排隊、深怕買不到；開賣後為了維持秩序，同一時間僅開放一定人數入店購買，過程順暢、購買秩序良好。

今天是口罩實名制實施首日，新北市林口區健保特約藥局綠園藥局，上午8時30分開門營業，就有不少民眾在店門口排隊等待，不到9時就有50多人，過程中也有民眾到店內詢問代領口罩相關問題，9時30分準時開賣。

藥局人員為了維持秩序，一次僅開放3人入內，收健保卡過卡、收取新台幣10元後給予口罩，過程約30秒結束，十分快速。

前來購買口罩的陳太太表示，一早就來幫家人買口罩，被告知要等時間到後，就到附近兩、三家藥局詢問，都是一樣結果，因此就在門口乖乖排隊。

購買口罩今天起採實名制，新北市共有1173購買地點，每個購買點皆有成人口罩200個、兒童口罩50個。民眾須使用健保卡在健保特約藥局購買，每個人在7天內限購2片。（編輯：葉俐緯）1090206