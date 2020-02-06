健保署口罩查詢系統爆量當機 民間資源也可查

健保署表示，健保署口罩庫存查詢系統因查詢人數瞬間爆量導致使用不順，請民眾安心等候，或上其他民間口罩地圖查詢。（圖取自藥局口罩採購地圖網頁kiang.github.io/pharmacies）

（中央社記者陳偉婷台北6日電）口罩實名購買今天上路，健保署口罩庫存查詢系統9時上線，但上線不久就無法使用。健保署表示，因查詢人數瞬間爆量導致使用不順，請民眾安心等候，或上其他民間口罩地圖查詢。

健保署企劃組長張鈺旋上午接受媒體採訪時表示，查詢網站會當掉是因為瞬間湧入大量查詢，導致當機，但並沒有「壞掉」，會做快訊向民眾說明原因，也請民眾安心，耐心等候流量恢復平穩即可查詢。健保署有將相關數據資源與民間分享，民眾也可利用民間的平台查詢口罩地圖、數量。

行政院政務委員唐鳳上午也在臉書分享「口罩供需資訊平台」（https://mask.pdis.nat.gov.tw/），可以看到所有民間社群與健保署努力的成果，希望讓有需要購買口罩的人，可以透過視覺化地圖、聊天機器人等多元管道，即時、便利查詢到附近健保特約藥局的地點，以及口罩存量。（編輯：葉俐緯）1090206