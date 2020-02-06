更多編輯台推薦新聞：
防疫自助 醫界倡洗手飲食運動不迷信偏方
生活

防疫自助 醫界倡洗手飲食運動不迷信偏方

武漢肺炎居家隔離與檢疫差在哪 3種追蹤方式一次看懂
生活

武漢肺炎居家隔離與檢疫差在哪 3種追蹤方式一次看懂

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

陳時中坐鎮穩定防疫軍心 鋼鐵意志男兒淚
生活

陳時中坐鎮穩定防疫軍心 鋼鐵意志男兒淚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
新聞專題
口罩購買實名制上路
因應武漢肺炎疫情，2月6日起購買口罩採實名制，民眾需使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買，每人7天內限購2片，一片降價為5元。
口罩購買實名制上路
新聞專題
口罩購買實名制上路8/15

健保署口罩查詢系統爆量當機 民間資源也可查

最新更新：2020/02/06 11:14
健保署表示，健保署口罩庫存查詢系統因查詢人數瞬間爆量導致使用不順，請民眾安心等候，或上其他民間口罩地圖查詢。（圖取自藥局口罩採購地圖網頁kiang.github.io/pharmacies）
健保署表示，健保署口罩庫存查詢系統因查詢人數瞬間爆量導致使用不順，請民眾安心等候，或上其他民間口罩地圖查詢。（圖取自藥局口罩採購地圖網頁kiang.github.io/pharmacies）

（中央社記者陳偉婷台北6日電）口罩實名購買今天上路，健保署口罩庫存查詢系統9時上線，但上線不久就無法使用。健保署表示，因查詢人數瞬間爆量導致使用不順，請民眾安心等候，或上其他民間口罩地圖查詢。

健保署企劃組長張鈺旋上午接受媒體採訪時表示，查詢網站會當掉是因為瞬間湧入大量查詢，導致當機，但並沒有「壞掉」，會做快訊向民眾說明原因，也請民眾安心，耐心等候流量恢復平穩即可查詢。健保署有將相關數據資源與民間分享，民眾也可利用民間的平台查詢口罩地圖、數量。

行政院政務委員唐鳳上午也在臉書分享「口罩供需資訊平台」（https://mask.pdis.nat.gov.tw/），可以看到所有民間社群與健保署努力的成果，希望讓有需要購買口罩的人，可以透過視覺化地圖、聊天機器人等多元管道，即時、便利查詢到附近健保特約藥局的地點，以及口罩存量。（編輯：葉俐緯）1090206

延伸閱讀
口罩購買實名制上路 3種管道即時查藥局存量口罩實名制如何買？庫存怎麼查？9大QA一次看買口罩實名制6日上路 健保特約藥局哪裡找看這裡
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報