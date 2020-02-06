口罩實名販售上路 台南部分藥局上網登入不順暢

（中央社記者張榮祥、楊思瑞台南6日電）因應武漢肺炎升溫，口罩販售實名制今天上路，台南不少民眾上午9時開賣前在健保特約藥局排隊，但因大量登入造成上線不順暢，有人不耐煩地說，怎麼上網速度那麼慢。

台南市中西區高惠峯皮膚科向來知名，診所旁就有間合作的健保特約藥局，平時看診人數和藥局領藥人數相當，今天卻反常，藥局前排滿了人，多數是來買口罩的，有些人看診領藥時，也順便買口罩。

不過，藥師在上網登入時，不是那麼順暢，又要包裝藥品給看診病人，顯得手忙腳亂，1名老婦在領藥櫃台前單手撐著頭部，向4隻眼睛緊盯著電腦螢幕的2名藥師說，都是老鳥了，操作為何還不順暢，讓藥師不禁搖頭苦笑。

位於東區東門城圓環旁的葉倍宏小兒科，上午7時30分開門看診，診所旁健保特約藥局已貼出公告宣布口罩上午9時開賣；藥師說，一切按政府規定辦理，但考慮系統初上線，販售速度可能不會太順暢。

這家健保特約藥局在農曆春節前，已事先進貨口罩，再賣給看診病患，1包5片新台幣30元，每名病患限購1包，讓病患感覺藥局很貼心。藥師說，春節前後共賣了約200包，當時存貨很快就賣光了。

台南市龍崎區及南化區沒有健保特約藥局，由區衛生所代為處理，上午8時30分左右就有民眾到龍崎區衛生所排隊購買；一名婦人說，前幾天跑了幾家超商才買到口罩，現在比較方便。

這名婦人說，因孫子就讀的安親班要求每天要戴口罩，書包中還要放5片備用，否則平時沒有這麼大的需求。目前龍崎區衛生所代為處理口罩販售業務，讓民眾不用再跑到其他行政區超商一家家問，但7天內買2片還是不太夠，只能共體時艱。

龍崎區衛生所護理長林美慧說，龍崎區衛生所每天分配數量是成人口罩200片、兒童口罩50片，週六及週日都會安排同仁值班執行業務，工作人員也會趁機向民眾宣導，一般健康民眾不需要整天戴口罩。

台南市政府衛生局長陳怡今天也實地視察龍崎區衛生所。衛生局人員表示，口罩實名制開賣後，大量登入健保系統造成上網不順暢，這是可以預期的狀況，只要再次登入就行，請民眾耐心等候，且把口罩留給生病的體弱人員或分流購買。（編輯：謝雅竹）1090206

口罩販售實名制6日上路，台南市歸仁區一家藥局上午8時許就有許多民眾排隊準備購買。中央社記者楊思瑞台南攝 109年2月6日