口罩實名制上路 高雄民眾開心展示買到了

口罩實名制6日上路，位於高雄榮總對面的人尚大健保藥局上午湧現購買人龍，一名男子急著要進醫院看病，一旁排隊民眾見狀當場送他一個口罩。中央社記者程啟峰高雄攝 109年2月6日

（中央社記者程啟峰高雄6日電）口罩實名制今天上路，位於高雄榮總對面的人尚大健保藥局上午湧現購買人龍，現場秩序良好，有人開心展示口罩直呼「終於買到了」，但也有人覺得限量不夠用。

人尚大健保藥局在門口貼出口罩實名制購買規定告示，並備妥今天限量銷售的成人及兒童口罩份數，藥局人員安排消費者排隊動線並要求備妥零錢，驗證消費者健保卡是否符合購買資格後，再逐一發放號碼牌。

上午9時不到，藥局外已出現買口罩排隊人龍。一名男子要進高雄榮總看病因沒口罩被擋，他到藥局要買口罩，但健保卡系統尚未上線，男子相當著急，在場排隊的一名女子見狀，送男子一個口罩解燃眉之急。

健保系統9時上線，藥局開賣口罩，民眾依序自備零錢並刷健保卡購買口罩，秩序良好。

「等半個月，終於買到了」，家住附近的沈先生一早就到藥局前排隊，搶得頭香，他表示，已半個月無口罩可戴，還好已退休不用上班，可待在家裡，口罩實名制上路讓他終於買到口罩。

他認為，口罩實名制雖不太便民，但至少還可以保證讓消費者買得到，還算不錯。

買到口罩的陳姓女子也開心秀出口罩，直呼「終於買到了」，她說，這幾個星期跑了好幾家都買不到，現在終於買到了。

一名來自中國重慶的陸配則表示，實名制一個人一次只能購買兩片口罩，太少了，希望可以增加。

另外，位在高醫附近的健保藥局，上午也出現買口罩人龍。高市各健保藥局開賣口罩時間不一，有的上午9時，有的上午9時30分，有的下午3時才開賣。（編輯：唐聲揚）1090206

口罩實名制6日上路，位於高雄榮總對面的人尚大健保藥局上午湧現購買人龍，沈姓男子（圖）一早就搶得頭香，直呼「終於買到了」。中央社記者程啟峰高雄攝 109年2月6日