口罩實名制 民眾認同盼慢性病患者可多領

（中央社記者劉建邦台北6日電）實名制購買口罩今天實施，台北市北安路健保特約藥局上午排滿購買人潮，民眾認為慢性病患者應多領，且認同實名制。衛生局說，上班族可能買不到口罩，會協調藥局調整販售時間。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情嚴峻，口罩成搶購商品，中央流行疫情指揮中心宣布改採實名制，身分證字號尾數為單數者，每週一、三、五持健保卡至特約健保藥局插卡購買，雙數是二、四、六，週日皆可購買；每人7天限購2片，一片新台幣5元，政策今天上路。

位於北安路的保德明水藥局外上午排滿購買口罩人潮，負責人黃彥儒接受聯訪時說，購買口罩系統上午8時30分許就能使用，但因開放全市藥局上線，擔心造成系統緩慢，先發放號碼牌，盼減少民眾等候時間。

排在首位的鄭姓女子持自己和家人的健保卡到藥局買口罩，卻發生等候時間較長，她離開時受訪表示，可能因同時上線，讓系統稍微當機，但狀況一下解決。

有排隊民眾受訪時說，認同政府推動口罩實名制，大家共體時艱，但希望配給65歲以上慢性病患者多一些口罩數量。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷接受媒體聯訪時指出，昨天北市各藥局都順利收取到口罩，全市有689間健保特約藥局，每間藥局每天配發200片成人口罩、50片兒童口罩。

她表示，有民眾擔心上班家人無法購買口罩，會視今天各藥局銷售狀況，再協調藥局調整販售時間，此外，除轄區警局會派員至藥局巡邏外，衛生局等單位也會派志工到場協助。（編輯：陳清芳）1090206

口罩販售實名制6日正式實施，許多民眾一大早前往藥局，排隊等待購買口罩。中央社記者郭日曉攝 109年2月6日

因應武漢肺炎疫情，6日起購買口罩採實名制，每人7天內限購2片，台北市一家藥房還沒開始營業，門外就有民眾大排長龍等待買口罩。中央社記者王飛華攝 109年2月6日

因應武漢肺炎疫情，6日起購買口罩採實名制，每人7天內限購2片，台北市一家藥房還沒開始營業，門外就有許多民眾排隊等待買口罩。中央社記者王飛華攝 109年2月6日