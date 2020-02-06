口罩購買實名制 綠委發起我罩你你先領運動

民進黨立委洪申翰（左起）、賴品妤、林楚茵、吳思瑤、范雲6日在台北車站捷運出口發起「我罩你，你先領」活動，呼籲將口罩留給需要的人中央社記者張皓安攝 109年2月6日

（中央社記者王揚宇台北6日電）口罩購買實名制今天上路，民進黨立委林楚茵等人發起「我罩你，你先領」運動，並在捷運站前發放貼紙，呼籲民眾把口罩留給第一線醫護人員和更需要的人，也鼓勵大家要勤洗手。

為避免民眾恐慌瘋搶口罩，民進黨立委林楚茵、吳思瑤、洪申翰、范雲、賴品妤今天在台北車站公園路M8捷運出口前，舉辦「我罩你，你先領」活動，並發放「我罩你，你先領」貼紙，呼籲國人將口罩優先提供給有迫切需求的民眾或前線防疫人員。

林楚茵說，這幾天看到很多網友自發性發起口罩禮讓運動，她與民進黨立委蘇巧慧聊到此事，決定站出來透過實際行動，讓更多民眾了解，而蘇巧慧也表示願意提供設計，趕工準備100份貼紙，在今天的活動上發放給民眾，提醒民眾勿恐慌、勿囤積。

此外，林楚茵也指出，政治人物要以身作則、公眾人物要做示範，會有更多廣大性的回響，也提醒國民黨政治人物不要再一直做錯誤示範，她更指「口罩不是內褲」，不需要每天使用，有需要的時候再用就可以，並點名前總統馬英九、台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜等人，「把口罩拿下來，聽專家的話，留給更需要的人」。

吳思瑤表示，她們了解民眾基於自身安全的保障需求，希望能購買口罩，不過有很多專家呼籲，健康的民眾不需要隨時戴著口罩；此外，此時此刻，不需要太多的政治口水，希望大家一起響應「我罩你，你先領」口罩禮讓運動。

范雲說，如果防疫就是作戰，目前口罩其實是就有限的戰備資源，應優先留給醫療人員與其他更需要的人，而且專家也呼籲，勤洗手比戴口罩更重要。

賴品妤指出，台灣在這次的疫情上控制得宜，如果沒有需要，民眾不需跟第一線醫護人員搶口罩，盼能讓給更需要的人。

洪申翰則說，有效率的防疫好體制，背後必然有一個具備能力與效率的政府，加上配合度高會自我協調成為幫手的社會。他也呼籲社會大眾一起成為政府的後盾，不忘勤洗手，一起成就堅實的防疫體制。（編輯：楊凱翔）1090206