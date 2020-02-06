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口罩購買實名制上路
因應武漢肺炎疫情，2月6日起購買口罩採實名制，民眾需使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買，每人7天內限購2片，一片降價為5元。
口罩購買實名制上路
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口罩購買實名制上路5/19

口罩實名制上路 中市藥局加派人手大致順暢

最新更新：2020/02/06 12:21

（中央社記者郝雪卿、趙麗妍台中6日電）口罩實名制今天上路，台中市健保特約藥局大都採取動線分流、增加人力及發放號碼牌因應，藥師陳金火表示，每個人大約花1.5分鐘完成，後續熟悉作業後應該可以更快。

因應武漢肺炎疫情仍未減緩，民眾需求口罩殷切，為了讓更多民眾可以買到口罩，口罩實名制今天上路，民眾憑健保卡前往特約健保藥局，可以1週購買2片口罩。

在北屯區開設日盛中西健保藥局的台中市健保特約藥局協會創會理事長陳金火表示，台中市819家健保特約藥局每家每天配發成人口罩200片、兒童口罩50片，為了讓民眾可以順利買到口罩，除增加3倍人力，也採取分流動線，讓買口罩民眾與領取處方箋民眾分流，雖然藥局增加業務，但都願意共體時艱，擔負社會責任，讓民眾都可以買到口罩。

陳金火指出，業者有信心完成任務，上午9時開始作業，插入健保卡後，大約15秒可以讀到資料，每個民眾大約花1.5分鐘可以購買完成。

雖然9時才開始發售，很多民眾8時多就前來排隊，排隊的李小姐覺得只能買到2片還是不夠。陳金火說，為了不讓民眾排了半天隊卻買不到口罩，所以採取發放號碼牌方式，大約半小時就發放完了，還是有民眾買不到口罩。

陳金火建議，政府可以考慮隔週每人限買4片的方式，減少民眾抱怨，另外，雖然有兒童口罩，但還有幼幼口罩的需求，也請政府可能考慮配發小小孩需要的幼幼口罩。

而在台中市石岡區僅有的一家健保藥局，藥局採用發送號碼牌方式，排隊民眾表示，怕買不到口罩，上午7時就來排隊，沒口罩外出很不方便。藥局前擠滿排隊人龍，有人排了2個半小時，都還沒領到口罩。（編輯：謝雅竹）1090206

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