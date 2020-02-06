口罩實名制上路 新北分流販售員警巡邏獲好評

（中央社記者黃旭昇、葉臻新北6日電）販售口罩實名制今天上路，新北市部分藥局有的分裝，有的請民眾自備夾鏈袋。為避免排擠調劑時間，有藥局疏散時間分流販售。市警局簽到巡邏維持秩序，普遍獲得好評。

新北市有1169個藥局與4個衛生所販售口罩，因購買登錄雲端系統連線需時間，且為避免排隊久候，板橋區日生大藥局安排下午開始販售，且準備號碼牌，請民眾保持5人在室內，避免交叉感染。

吳姓藥師接受中央社訪問表示，她還特別準備今天可以購買資格的身分證號碼末尾字數海報，以免民眾白跑。她說，連線系統還算順暢，且準備投幣箱請民眾自備10元硬幣，只要不塞車，速度應很快。

吳姓藥師說，「新北藥師公會所有藥師，都希望為這次防疫努力。」昨天下午口罩到貨，她與其他藥師助理分裝在塑膠袋內並封口。準備愈充分，狀況會愈少。

新莊區陽光連鎖藥局楊姓藥師告訴中央社，「擔任過警察的市長侯友宜考慮細節很貼心」，他表示，警分局派員詢問藥局甚至設巡邏簽到簿，幫忙維持秩序。

楊姓藥師表示，為服務診所病患避免排擠調劑時間，藥局安排下午人潮比較少時開始販售，實名制購買也比較不會混亂。

土城區延吉街宏奇藥局，門口張貼公告今天下午才開始販售，上午10時許就已經有民眾排隊，藥局貼心的準備椅子提供長輩坐。藥師忙著解釋購買流程與資格，並建議口罩充足者不急著購買，並請自備夾鏈袋。

板橋區中山路與民族路的藥局則一早出現排隊民眾，但都很快就銷售完畢。晚到的人詢問，藥師也耐心解釋。

在蘆洲區集賢路上班的黃小姐告訴中央社表示，她自己先不會去購買，等有需求時才買，希望能將口罩給有需要的民眾購買。她對實名制作法表示認同，方案或許不一定人人滿意，至少可以讓民眾真的買得到。

住在新店區的邱先生表示，他希望把口罩先提供給急需使用的醫療人員，不急著購買。

陳太太一早就到新北市林口區綠園藥局幫家人買口罩，上午8時30分開門營業，就有民眾排隊等待。藥局一次僅開放3人入內，收健保卡過卡、收費，過程約30秒結束，十分快速。（編輯：李錫璋）1090206

口罩實名制6日上路，新北市土城區藥局下午開賣，已有許多民眾在門口等候，藥局貼心準備椅子給排隊民眾，並貼海報公告購買資格。中央社記者黃旭昇新北攝 109年2月6日