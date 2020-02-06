口罩實名制首日售出95萬片 克服瞬間爆量難關

口罩實名制購買6日上路，根據健保署統計，截至下午1時45分已售逾95萬片口罩，還是有不少民眾午後才到健保特約藥局排隊購買。中央社記者張皓安攝 109年2月6日

（中央社記者吳欣紜台北6日電）口罩實名制購買今天上路，根據統計，截至下午1時45分已售逾95萬片口罩，大部分人在15至20秒內就能購買完成，健保署長李伯璋說，今天整個購買過程尚稱順利、算克服難關。

口罩實名制購買今天上路，民眾可使用健保卡在健保特約藥局購買，口罩原訂上午9時開賣，但因有特約藥局反應需要熟悉操作畫面，於是健保署在8時30分先讓特約藥局上線操作，部分特約藥局也正式開賣。

李伯璋今天受訪表示，有部分特約藥局因非使用IE系統造成上線困難，但都已即時解決，健保署全省監控上機狀況良好，雖然有特約藥局零星上線問題或驗證速度稍慢，但絕大部分人在15至20秒內就能購買完成，若有藥局販售遇到困難，希望能隨時反應給健保署。

另外，李伯璋指出，由於有大量民眾在9時左右上健保署官網查詢特約藥局庫存情形導致網路壅塞，而有當機現象，但中華電信已將健保署頻寬提升至1000M上限，主機廠商IBM公司也緊急協助機器暫用。

根據健保署統計，截至今天下午1時45分，已有6138家特約藥局上線確認庫存數量，有5499家已開始販售，共售出95萬9444片口罩。

李伯璋指出，這次口罩領取的資訊系統開發壓力非常複雜，必須在非常短的開發系統時間應付瞬間承載的交易量，首日實名制販售口罩，很多事情會超出預期，但很感謝相關單位給的協助，今天過程算是克服難關，民眾後續購買口罩應該可以更順利。

李伯璋也提到，今天僅有身分證字號尾數偶數的民眾可以購買口罩，週日則是全部的民眾都可以購買口罩，但經過這兩天運作，藥局應該會越來越熟悉系統，所以應該不會有太大困難。

另外，對於有身心障礙團體表示，健保app及口罩庫存查詢網都未提供語音、替代文字驗證碼等方式，導致視障者無法使用的問題，李伯璋表示，除了視障團體提出的建議外，也有新住民期待網頁能夠更友善，這都是健保署要努力的目標，現在還沒辦法改善的部分，未來會跟同仁繼續努力。（編輯：陳清芳）1090206

口罩實名制6日上路，下午健保特約藥局民眾大排長龍，在門外等待買口罩。中央社記者張皓安攝 109年2月6日