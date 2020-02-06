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口罩購買實名制上路
因應武漢肺炎疫情，2月6日起購買口罩採實名制，民眾需使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買，每人7天內限購2片，一片降價為5元。
口罩購買實名制上路
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口罩購買實名制上路5/23

口罩產能逐漸回穩 沈榮津：兩週後日產460萬片

最新更新：2020/02/06 17:18
口罩販售實名制6日上路，台北一家健保特約藥局下午開放登記購買口罩，不少民眾中午就到場排隊。中央社記者裴禛攝　109年2月6日
口罩販售實名制6日上路，台北一家健保特約藥局下午開放登記購買口罩，不少民眾中午就到場排隊。中央社記者裴禛攝　109年2月6日

（中央社記者吳柏緯台北6日電）台灣口罩產能可望逐漸回穩。經濟部長沈榮津指出，未來每週日產能可增加70萬片，兩週後可望達到460萬片。隨著60台新機具投入生產後，3月上旬產能可達到1000萬片。

防疫資訊

口罩實名制今天上路，各地健保藥局一早就出現大排長龍購買口罩的情形，顯示國內口罩仍供不應求。經濟部長沈榮津表示，過去預估每天可以產出400萬片口罩，但是這個數字並沒有考慮到封存的機器重新運作需要時間調整，此外，生產線需要投入3班制人力，才有辦法達到這樣的水準。經過經濟部盤點後，本週每天的口罩產量約為320萬片。

不過沈榮津指出，隨著機器調整逐漸完成，而且國軍投入人力支援口罩包裝生產，產能將會持續提升。他說明，本週每天的產能為320萬片，下週將會增加70萬片，到達390萬片。兩週之後，將達到每天460萬片的水準。

至於新設備投入生產的情形，沈榮津說明，目前大概有60台新機器可以投入生產，每一台每天可以增加10萬片的產能，總計可以提升600萬片左右的產能。新設備預計在3月上旬就能投入生產，屆時加上原本的產能，口罩總產能將達到1000萬片。

隨著產能逐漸回升，外界關注口罩徵用與禁止出口的政策是否會調整。沈榮津指出，不少專家學者都提醒，未來兩週是疫情變化的關鍵，疫情指揮中心持續觀察，同時確有針對徵用期間以及口罩出口管制相關議題進一步討論，如果有比較明確的結論，會再對社會大眾報告。（編輯：林興盟）1090206

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