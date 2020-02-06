盧秀燕訪查口罩實名制上路 盼增衛生所為據點

（中央社記者郝雪卿台中6日電）口罩實名制今天第一天上路，台中市長盧秀燕前往健保特約藥局訪查後表示，由於有些偏遠地區，健保特約藥局的數量較少，建議中央可以增加各縣市衛生所做為購買口罩的新據點。

盧秀燕上午前往位於北屯區的日盛中西健保特約藥局訪查後表示，這是國家第一次實施口罩配發購買制度，是一項重大制度，地方政府跟中央配合，她特別來關心開賣後動線有無順暢、民眾反應、健保卡能不能刷，發現民眾對資訊很清楚，也都有概念。

盧秀燕指出，台中市共有819家健保藥局，雖然全市29個行政區都有健保藥局，但有些偏遠行政區如和平區幅員廣大，只有2家健保特約藥局，當地民眾需要翻山越嶺才能買到口罩，建議可以把衛生所加入配售行列，這樣可以分散人潮，也可以增加購買據點，民眾會比較方便一點。

盧秀燕認為，目前全球疫情還沒有下降或緩和，所以民眾預期心理就更加緊張、恐慌，如果疫情無法減緩，口罩又不足的話，難怪民眾在這方面需求會特別緊張，如何趕快增加口罩製造量或配發量應該是當務之急。

以台中市政府為例，盧秀燕說，最低1天需要20萬片左右，但4天才分配到20萬片，所以她昨天已要求市府公務人員如果在室內上班，除非身體特別不適，原則上請大家不要戴口罩，將口罩量節省下來，提供醫療院所或第一線必須外出的防疫人員，包括警消之類，原則上，現在市府所拿到的口罩跟原先預估有3到4倍的落差，所以市府現在也很緊張，因此對民眾感覺數量不足的問題很煩惱。（編輯：謝雅竹）1090206