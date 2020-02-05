口罩實名販售將上路 嘉義偏鄉藥局少盼中央協助

嘉義縣藥師公會理事長蕭博勝在番路鄉開設鄉內唯一藥局，他5日已提前將6日起要販售的口罩，以2片一組裝入藥袋，並在藥袋外打上防疫注意事項。中央社記者蔡智明攝 109年2月5日

（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）口罩實名販售明天起將上路，民眾需持健保卡到健保特約藥局購買，無特約藥局的偏鄉由衛生所代售。嘉義縣衛生局說，偏鄉藥局稀少，民眾恐買不到口罩，希望衛福部能幫忙處理。

行政院實施購買口罩實名制，明天起購買口罩比照慢性病處方簽，民眾需到全國6000多家健保特約藥局、使用健保卡插卡購買，沒有健保藥局的偏鄉，由衛生所代售。民眾身分證字號末碼奇數於每週一三五、身分證字號末碼偶數（包括0）則於每週二四六購買，週日則不限。

嘉義縣衛生局疾病管制科長李昭瑢接受中央社記者訪問表示，「購買口罩實名制」對住在偏鄉地區的嘉義縣民不太方便，番路、東石、六腳與阿里山鄉都僅有一間健保特約藥局，可能要到其他鄉鎮或去雲林縣、嘉義市買口罩。

李昭瑢說，嘉義縣共有120家健保藥局參與賣口罩，大埔則沒有健保藥局，改由衛生所代售口罩，建議其他健保特約藥局不多的偏鄉，衛生所也可以代售。衛生局已將嘉義縣情況向衛生福利部反映。

嘉義縣藥師公會理事長蕭博勝表示，嘉義縣藥局都很樂意配合政府的政策，藥師公會開會時，他建議使用藥袋裝口罩，賣給民眾，確保口罩安全衛生，目前各藥局已備妥口罩。每間藥局一天的口罩配售量，成人200片，小孩50片。

李昭瑢也強調，口罩並不是隨時要戴，僅出入醫院者、有發燒或呼吸道症狀者、免疫力較差者要戴口罩，近距離、密閉空間長時間接觸人群時，可考慮配戴口罩。（編輯：洪學廣）1090205