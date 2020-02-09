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鑽石公主號乘客曾到景點 陳時中：現在很安全

最新更新：2020/02/09 14:59

（中央社記者余曉涵台北9日電）鑽石公主號船上確診多例武漢肺炎個案，疾管署日前公布旅客曾到過的景點。衛福部長陳時中今天說，這些景點現在都很安全，是當天有確診案例在的時候很危險，民眾不用太過驚恐。

暫時停泊日本橫濱港外海的鑽石公主號遊輪，船上至少64人感染武漢肺炎，日本政府將再對船上數十人實施病毒檢查，但傳出船上約百人表示身體不適，感染人數有可能進一步增加。

中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，目前針對1月31日鑽石公主號有些行程，包含司機、領隊等去的特定地方，有匡列280幾名左右的對象，這些對象都會密切調查，只要有任何症狀，都可以撥打1922協助就醫。

莊人祥並指出，至於不在匡列對象裡但曾出入公布地點的民眾，要是有出現症狀則是先就醫，讓醫生就症狀治療，除非症狀有特別加劇，才由醫師評估是否要通報。

中央流行疫情指揮中心監測指揮官、衛生福利部長陳時中也表示，公布相關景點後，好像變成這些景點都很危險，但「這些景點都很安全。」

陳時中指出，這些景點是有確診個案在的時候很危險，但現在已經恢復正常，密閉空間會消毒，開放空間的場域一點問題都沒有，民眾不用太過驚恐，認為變成一個感染路線。

他強調，是同時間同地點有接觸並且長期停留才有感染風險，民眾只要注意就好，有症狀就回報。

至於寶瓶星號，中央流行疫情指揮中心監測執行官、疾管署長周志浩表示，已經有和交通部研議，只要寶瓶星號沒有出境，就可以停在基隆港，但若出境就不得再停靠。（編輯：管中維）1090209

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