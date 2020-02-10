鑽石公主號再添60例 無新增台灣人確診個案

（中央社記者張茗喧台北10日電）日媒報導，鑽石公主號今天再增60例新型冠狀病毒確診個案。中央流行疫情指揮中心今天表示，據了解，新增的確診個案中沒有台灣人，累計船上總案例仍維持只有1名台灣人確診。

日前曾載旅客到基隆、新北旅遊的鑽石公主號，傳出船上多人確診新型冠狀病毒（武漢肺炎），今天又新增60例，加上之前已確診的70人，船上群聚感染人數總計已達約130人；考量旅客下船時可能接觸不特定對象，因此中央流行疫情指揮中心日前也公開旅客足跡。

指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥今天表示，根據目前掌握到的狀況，今天新增的60名個案當中，沒有台灣人，至今船上仍維持1名台灣人確診，但因個案得住院滿14天，暫時無法離開；指揮中心也會繼續和日方協調，盼儘早接回在船上的台灣旅客。

指揮中心指揮官、衛福部部長陳時中也特別感謝日本幫忙照顧台灣人，他強調，防疫必須跨國合作、在地照顧，若有確診個案最好還是在當地進行治療，避免擴大傳染、增加防疫難度。

另因鑽石公主號旅客曾下船，也不知下船旅客是否有人確診，引發民眾恐慌。指揮中心執行官、疾管署署長周志浩說，某種程度上當然有風險，但目前已匡列可能的接觸者，也公布旅客足跡，通知當時曾赴相關地區的民眾多加注意。（編輯：卞金峰）1090210