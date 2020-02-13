1員工罹武漢肺炎 2/4至2/9曾去新加坡賭場要注意

（中央社記者陳偉婷台北13日電）新加坡日前公布一例武漢肺炎（COVID-19）確診個案，為聖淘沙名勝世界賭場員工。指揮中心今天說，台灣民眾若2月4日至9日造訪該賭場，2週內出現疑似症狀請撥打1922協助就醫。

中央流行疫情指揮中心今天發布新聞稿指出，新加坡2月11日公布1例武漢肺炎確診個案，為聖淘沙名勝世界賭場（Resorts World Sentosa Casino）的工作人員，於2月5日發病，2月9日就醫隔離。

指揮中心應變官莊人祥下午在記者會表示，因無法掌握有多少台灣人可能曾到新加坡的該賭場，因此發布新聞稿提醒民眾注意，如果2月4日到2月9日曾到該賭場，2週內若有症狀，請先打1922，並依指示戴上口罩就醫，詳細告知旅遊史。

醫福會執行長王必勝在記者會報告首批武漢台商檢疫狀況，他表示，檢疫所中有244人、在醫院中有3人（包含1確診及12日轉送醫院的母子）。

王必勝說，在檢疫所的244人都相當正常，沒有特殊狀況，但12日晚間有一名小孩發燒，由媽媽陪同就醫。預計在檢疫所人員會在18日解除隔離。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：葉俐緯）1090213