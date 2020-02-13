更多編輯台推薦新聞：
海上人球之旅結束 威士特丹號抵柬埔寨
國際

海上人球之旅結束 威士特丹號抵柬埔寨

MLB正式認證二刀流 新規定一人投手走入歷史
運動

MLB正式認證二刀流 新規定一人投手走入歷史

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
口罩9新產線15日安裝 3月上旬拚日產1000萬片
首頁 / 生活

1員工罹武漢肺炎 2/4至2/9曾去新加坡賭場要注意

最新更新：2020/02/13 15:29

（中央社記者陳偉婷台北13日電）新加坡日前公布一例武漢肺炎（COVID-19）確診個案，為聖淘沙名勝世界賭場員工。指揮中心今天說，台灣民眾若2月4日至9日造訪該賭場，2週內出現疑似症狀請撥打1922協助就醫。

中央流行疫情指揮中心今天發布新聞稿指出，新加坡2月11日公布1例武漢肺炎確診個案，為聖淘沙名勝世界賭場（Resorts World Sentosa Casino）的工作人員，於2月5日發病，2月9日就醫隔離。

指揮中心應變官莊人祥下午在記者會表示，因無法掌握有多少台灣人可能曾到新加坡的該賭場，因此發布新聞稿提醒民眾注意，如果2月4日到2月9日曾到該賭場，2週內若有症狀，請先打1922，並依指示戴上口罩就醫，詳細告知旅遊史。

醫福會執行長王必勝在記者會報告首批武漢台商檢疫狀況，他表示，檢疫所中有244人、在醫院中有3人（包含1確診及12日轉送醫院的母子）。

王必勝說，在檢疫所的244人都相當正常，沒有特殊狀況，但12日晚間有一名小孩發燒，由媽媽陪同就醫。預計在檢疫所人員會在18日解除隔離。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：葉俐緯）1090213

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報