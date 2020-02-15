降低武漢肺炎交叉感染 成大啟用智慧醫療系統

武漢肺炎疫情延燒，成功大學15日啟用「智慧醫療臨床決策輔助系統」，高風險病人從進入檢疫站到醫師做出臨床決策，效率將可提高5倍至6倍，大幅降低醫護人員和病人交叉感染的風險。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 109年2月15日

（中央社記者張榮祥台南15日電）武漢肺炎疫情延燒，成功大學今天公開啟用「智慧醫療臨床決策輔助系統」，高風險病人從進入檢疫站到臨床決策，效率提高逾5倍，時間縮短至半小時內，大幅降低交叉感染的風險。

成大校方今天在光復校區公開新開發的智慧醫療臨床決策輔助系統，這套系統的功能包括前端的病歷自動化、胸部X光片人工智慧輔助判讀肺炎、及疾病管制署每天最新疫情發展，隨時更新臨床決策。

啟用這套系統後，高風險病人從進入檢疫站到醫師做出臨床決策，效率將提高5倍至6倍，時間從2小時30分鐘縮短至半小時內，大幅降低醫護人員和病人交叉感染的風險，也可有效節省人力，檢疫及防疫的應變更加快速。

另外，成大也對在校宿舍執行居家檢疫學生採用智慧化監測，跨領域團隊開發出的「溫心智慧手環」，可連續監測體溫和心跳，作為預測症狀的指標；當配戴者體溫上升時，可藉由手機APP主動確認異常及提醒就醫，管理人員也會統一上傳數據資料做後續追蹤。

隸屬成大的成大醫院，已持續提高防疫層級，凡進入成醫診療區前需隨身攜帶健保卡或身分證，確認個人旅遊史，成醫門診大樓汽機車停車場不對外開放，門診大樓和住院大樓間天橋關閉，戶外組合屋檢疫站也於12日啟用。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：謝雅竹）1090215