土城居民反對萬大線轉彎 誓死守護金城公園

（中央社記者郭建伸台北20日電）時代力量立委陳椒華今天偕新北市土城居民及環保團體舉行記者會，質疑萬大線LG11站軌道擬轉彎進入金城公園，不僅影響居民生活，也與最初公告版直行金城路不符，強調將誓死守護金城公園。

對此，台北市捷運工程局土木建築設計處副處長廖純璋表示，原先規劃的站體已站滿道路空間，評估後發現連落柱的位置都沒有，經過綜合考量，才有把捷運站體移到公園的方案，希望能讓車站融入公園。

捷運萬大樹林線二期工程的LG11站原先規劃是直行金城路，但台北市捷運工程局評估沒有當初沒預留土城站與LG11站的轉乘空間，也不能直接架在土城站上，因此繞道進入金城公園內；不過消息一出後，不少居民反對軌道「捨直取彎」，擔憂破壞公園綠地。

陳椒華上午主持「搶救金城公園，反萬大線落墩毀公園」記者會。土城居民盧儷芳說，捷運軌道工程轉彎進入金城公園，事前沒有通知在地居民，居民是在去年底「捷運土城站行政園區再造計畫」的說明會才得知此事，質疑政府粗暴對待居民。

盧儷芳說，鄰近社區房子屋齡已30年，有建築物未來可能離轉彎進來的軌道只有4公尺，「捷運這麼靠近我們，你覺得我們要怎麼活下去呢？」強調他們會誓死守護金城公園。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉表示，捷運萬大線對外公告的軌道是直行金城路，但現在卻想要「捨直取彎」，當地人都傳言是為了建商財團才要改軌道，希望捷運局講清楚。

新北市捷運工程局綜合規劃科長梁俐霜表示，萬大線過去由行政院核定，主管機關是台北市政府，土城這段軌道因考量工程問題，以及與板南線轉乘並盡量使用公有土地，所以才調整車站站位；目前工程設計還沒定案，車站出口用地也還在做都市計畫變更，市府有接獲民眾陳情，會將意見轉達給台北市捷運局。

廖純璋表示，現行北捷的大安森林公園站，車站也有進入公園，強調車站進入公園不是破壞居民生活，而是創造更高價值。

廖純璋指出，行政園區跟車站移入金城公園，是兩個不同的計畫，絕對沒有圖利財團才把車站移入公園的事情。

陳椒華說，軌道的變更案還沒做環境影響差異分析，希望台北市捷運局先辦環差；萬大線涉及台北市及新北市，民眾都了解政府想要開發，希望能事先說明，不要偷跑，否則恐折損台北市長柯文哲、新北市長侯友宜的形象。（編輯：蘇志宗）1090220