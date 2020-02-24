疫情影響企業徵才計畫 意願較年前降3.6%

（中央社記者蔡芃敏台北24日電）武漢肺炎疫情影響年後徵才計畫，人力銀行調查顯示，91.1%的受訪企業表示年後有意徵才，較今年農曆年前的調查減少3.6個百分點，年後徵才意願也為2017年以來次低。

yes123求職網今天公布「鼠年跳槽與企業招募現況調查」，調查顯示，91.1%企業表示年後有徵人計畫，不過，比例低於去年同期的93.9%，以及2018年的92.8%，僅略高過2017年的90.9%，徵才意願為4年來次低。

今年企業招募意願也較農曆年前調查時下降，根據1月調查，94.7%的受訪企業有意徵才。

調查顯示，有8.9%企業沒有招募計畫，其中，5.1%還可能縮編；3.8%則遇缺不補。

調查顯示，有21.4%企業坦言，徵才進度受到武漢肺炎疫情影響，另外，有48%企業表示，武漢肺炎恐對業績產生負面影響。

yes123求職網發言人楊宗斌說，受疫情影響產業多為內需型，推估以旅行社、航空業等觀光產業衝擊較大，不過，電商平台、外送平台等強攻宅經濟的業者則評估對業績有正面影響。

楊宗斌表示，雖然短期景氣因疫情而有下滑疑慮，不過，企業暫時持平看待全年市況，招募動作採滾動式調整，職缺起薪波動持平。不排除資方先放緩擴編腳步，甚至待畢業季時再找新血加入。

楊宗斌說，因企業忙於防疫，讓年後「轉職潮」延後，也讓年前想跳槽的上班族觀望氣氛轉趨濃厚，除非任職企業出現人事異動風聲，像是放無薪假、裁員、減薪、砍福利，才會讓上班族危機意識提高、積極求職。

yes123求職網於2月5日至19日間，以網路問卷進行抽樣，企業有效問卷共903份，信心水準為95%，誤差值為正負3.26個百分點。（編輯：郭無患）1090224