波蘭旅客轉機3446片口罩未存關 創沒入最高紀錄

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）海關23日再查獲旅客超量攜帶口罩案件，扣除自用發回部分，共沒入3446片，全移為防疫之用；經了解為波蘭籍旅客，由美國飛往上海、經台灣轉機，但未依規定將口罩存關再出境，依規定只能沒入。

為確保國內口罩使用充足，從1月24日起4月30日止實施口罩出口禁令，範圍包含旅客，旅客只能攜帶5盒、也就是250片自用口罩出境，超量部分將遭海關沒入。觀察2月下旬以來，旅客違規案件明顯減少，但23日仍查獲1宗沒入口罩數量達3446片的大案，刷新旅客違規案件最高紀錄。

財政部關務署官員說，經了解後發現，23日有2名波蘭籍旅客，由美國要前往中國上海，途中在台灣轉機；目前轉機方式有兩種，一種為只在管制區內移動、未入境台灣，另一種過程中會通過移民署櫃檯出境，然後再入境轉機，2名波蘭籍旅客的轉機方式為後者。

關務署官員指出，這2名波蘭籍合計帶了3946片口罩，由口罩外盒觀察，為美國品牌口罩且標示全為外文，並非台灣產製的口罩；按規定，轉機旅客可以攜帶口罩，但超量部分必須要先存關，等出境時就可以一起帶出，如果未存關，等於口罩已入境，就會受台灣口罩禁令規範。

關務署官員表示，這2名波蘭籍旅客並未在入境前先把口罩存關，因此，出境時，海關只能依規定，各發還兩人250片自用口罩，合計500片，其餘3446片全數沒入。先前也曾有一名香港籍旅客，從日本經由台灣轉機要回香港，因未將口罩存關，出境時也被沒收了225片。

關務署官員說，口罩禁令目的在於，避免台灣產製口罩大量外流，導致國內口罩缺乏，轉機旅客並非禁令主要針對的對象，但考量外籍旅客若已有轉機入境狀況，實務上也可能難確認口罩來源，因此還是得依規定沒入，確保不會產生執行漏洞。

關務署官員呼籲，轉機旅客一定要留意相關規定，如果轉機方式為先入境再出境，且身上有攜帶250片以上口罩，記得先辦理存關，出境時就可帶出；也已要求第一線海關人員，在轉機旅客入境時加強宣導，降低類似事件發生機會。（編輯：林孟汝）1092025