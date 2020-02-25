大雅永興宮取消遶境 楊瓊瓔籲中心提專業指令

（中央社記者郝雪卿台中25日電）武漢肺炎疫情延燒，台中大雅永興宮公告經擲筊請示，獲得媽祖同意取消辦理。至於民眾建議大甲媽遶境應取消。國民黨立委楊瓊瓔說，遶境是否停辦，中央應提專業指令供大家依循。

武漢肺炎疫情仍未緩和，民俗活動「三月瘋媽祖」即將登場，尤其國內知名的大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，每年都吸引大批民眾，許多民眾及醫師都擔心，大型遶境活動恐成為防疫漏洞而建議取消。

台中大雅永興宮於19日就在臉書官網公告，因應武漢肺炎疫情持續擴大，「台中大雅永興宮庚子年南巡會香遶境活動」經由廟方向媽祖擲筊請示後，獲得媽祖同意取消辦理。不過鎮瀾宮至今仍在安排遶境事宜，並未對外做出取消決議。

楊瓊瓔對遶境活動的舉辦與否，接受中央社記者採訪時表示，目前政府沒有針對遶境活動做出禁止指令，應該尊重專家學者與中央疫情指揮中心的意見，如果認為不妥，就要下達禁止指令，但目前沒有禁止。

楊瓊瓔指出，國內的防疫是以疫情指揮中心為主，現在網友對遶境活動憂心忡忡，疫情中心應該針對大家的疑慮提出專業指令，讓大家安心，也讓廟方有所依循。

對於大雅永興宮決定取消南巡會香遶境活動，楊瓊瓔說，廟方透過擲筊決定取消，她表示支持；而鎮瀾宮如果決定不取消，要舉辦遶境，她也支持，但前提是要在安全的環境下來辦。（編輯：黃世雅）1090225