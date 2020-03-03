航空公司受疫情衝擊 林佳龍：建議另以專案協助

（中央社記者王揚宇台北3日電）武漢肺炎疫情影響航空業者營運，交通部長林佳龍今天表示，對大型航空公司，除了有運輸業的補助，包括減免一些權利金、降落費等，也向行政院反映，建議另外專案協助航空公司。

行政院長蘇貞昌今天率同相關部會首長到立法院列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」編製經過並備質詢。林佳龍會前接受媒體記者訪問時做上述表示。

中華航空公司昨天發給員工一封公司內部信件指出，武漢肺炎對公司營運的影響是雪崩式，甚於過往的SARS，並稱公司營運如果因疫情影響持續惡化，將有其他應變方案，期盼員工體諒。

林佳龍在答覆媒體記者有關華航營運困境等問題時指出，對於大型航空公司，這次除了對運輸業的補助，減免一些權利金、租金、降落費等，因為他們受衝擊傷害最大，「我們也跟行政院反映，針對航空公司，建議另外有專案協助他們。」

林佳龍也說，航空公司現在因為航班少，自然機組員的需求也少，若真的需要輪流休假，「我們覺得勞資一體，應該共體時艱」，度過這個難關，當整個復甦後會有業績的反彈，現在疫情當前，勞資雙方應團結度過難關。

至於旅行社也因疫情影響，業績受到衝擊，林佳龍表示，這陣子因為停止出團或接團，會對旅行社業者紓困，特別是配合先前陸客團的部分，但因為現在國際疫區擴大，這部份會再跟航空公司協調能夠退費或改期，如果消費者是個人，因涉及定型化契約，會請消保官協助辦理。（編輯：郭無患）1090303