更多編輯台推薦新聞：
法國單日確診創新高關注防疫 前衛生部長讚台灣危機處理成功
國際

法國單日確診創新高關注防疫 前衛生部長讚台灣危機處理成功

台中亞緻大飯店3/9熄燈 退券機制公布
產經

台中亞緻大飯店3/9熄燈 退券機制公布

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看
生活

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看

認識台南中國城 命運起伏近40年治安毒瘤變遊憩星鑽
專題

認識台南中國城 命運起伏近40年治安毒瘤變遊憩星鑽

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
把握週末好天氣 10日中部以北降溫全台有雨
首頁 / 生活

居家檢疫太悶男子半夜散步 台南市府開罰10萬元

最新更新：2020/03/07 13:38

（中央社記者張榮祥台南7日電）從中國廈門返台的台南市盧姓男子，居家檢疫14天，但他在家待了10天後，因太悶半夜出門散步，當場遭活逮。台南市衛生局將罰款新台幣10萬元，這也是新罰則上路後台南首例開罰。

台南市政府衛生局人員今天指出，盧姓男子2月21日從廈門返台，必須接受14天的居家檢疫，他卻在3月2日晚上9時許偷跑出去，衛生局人員電訪找不到人，趕緊出動，當天晚上11時許在盧男住家附近尋獲。盧男向衛生局人員說，他實在太悶了，才會出門散步。

武漢肺炎疫情持續延燒，衛生局人員表示，違反居家隔離、居家檢疫加重罰則2月27日實施，違反居家隔離者，加重罰則最低20萬至最高100萬元，違反居家檢疫措施者，也加重罰則最低10萬至最高100萬元；盧男在3月2日違規，衛生局將開罰10萬元，這也是新罰則上路後台南首例開罰。

衛生局統計，截至昨天為止，台南市共開罰15件違反居家檢疫者，其中13件罰款1萬元，2件15萬元，包括被台南市政府公布姓名及所在行政區的花淑珍，遭罰15萬元。

目前，台南市尚有200多人接受居家檢疫，居家隔離者不到10人；調查中的違反居家檢疫案有3件。（編輯：卞金峰）1090307

延伸閱讀
居家檢疫者入境返家 澎湖推居家防疫專車早安世界》居家檢疫期間失聯亂跑 新竹縣男子遭重罰100萬居家檢疫期間失聯亂跑 林東京遭重罰100萬

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報