布口罩出口全解禁 新增專屬稅號免報關

（中央社記者吳佳蓉、吳柏緯台北13日電）經濟部11日放寬布口罩可出口，但規定郵寄前仍要報關，考量民眾多不熟悉報關程序，基於便民考量，今天緊急作出調整，就布口罩單獨新增稅號，排除於口罩禁令外，郵寄、快遞可免報關直接寄送。

經濟部公告從3月12日起至4月30日止，通案准許「梭織或針織布製且不含濾片之口罩」（布口罩）出口，雖然放寬可出口，但因布口罩與其餘醫療級口罩同屬一個關稅稅號，因此一般海運、空運、郵寄及快遞布口罩前，還是要先檢附切結書、於出口報單上填寫免證代碼向海關報關。

不過，一般民眾很多終其一生都沒看過出口報單，更不知道該怎麼填寫，委託報關行，還要另外花新台幣280元報關費，甚至連怎麼找報關行都不知道；第一線海關人員表示，實務上，很多媽媽或長輩有寄布口罩到海外給子女或親友的需求，尤其近日全球疫情升溫，但卻卡在不會填出口報單，在現場相當著急。

考量實務民眾需求，行政院今天早上開會，緊急請經濟部就布口罩，新增單獨稅號，經濟部預計於今天傍晚會公告；這樣一來，便可排除於口罩禁令管制的稅號之外，一般海運、空運、郵寄及快遞布口罩，都可回歸正常規定，財政部下午已通令各關區，告知新規定。

海關舉例，郵寄布口罩，只要包裹金額在5000美元（約新台幣15萬1000元）以下，都可免報關寄出，快遞部分，只要完稅價格在新台幣5萬元以下，就可採簡易申報，免多出複雜的報關程序。

經濟部官員受訪時表示，在日前放寬布口罩政策推出後，確實有收到民眾表達不知道要如何報關，或是寄送的量只有個位數，但卻要繁雜的程序，很不便民，加上寄送布口罩的多以個人為主；因此經濟部立即著手討論，在便利、簡單的前提下，讓民眾可以將布口罩寄送給海外的親屬使用。（編輯：楊凱翔）1090313