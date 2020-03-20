計程車補貼加碼 中油推早鳥優惠贈千元加油金

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）交通部日前拍板計程車油料補貼，中油也順勢推出「早鳥方案」，中油表示，計程車業者只要在4月15日前至中油申請補貼，經核卡後，將加碼送加油金新台幣1000元，4月就可使用。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響運輸業，政府編列約11億元，給予計程車油料補貼。交通部拍板每個月在500公升加油上限內，每公升減收油價4元，相當每輛車每個月補貼2000元，6個月共計1萬2000元。

中油董事長歐嘉瑞今天透過新聞稿表示，中油各單位積極辦理相關作業，推出「計程車優惠卡」，歡迎計程車業者至各站點申請。

他說，計程車業者除了可領取交通部每月補貼2000元之外，中油也推出「早鳥方案」，業者只要在4月15日前申辦，經核卡後就送1000元加油金，4月即可使用。

中油自16日起受理計程車業者油料補貼申請，業者需至指定加油站及直銷中心辦理，中油確認是否符合申請資格後，才會發放優惠卡。每輛計程車每月補貼2000元，補貼時間自4月起至9月，為期6個月。（編輯：楊玫寧）1090320