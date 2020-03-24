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武漢肺炎疫情升溫 台東原鄉部落自設防疫站

最新更新：2020/03/24 15:56
因應武漢肺炎疫情，台東排灣族土坂部落清明連假期間將在部落入口處設置體溫測量站，24日進行相關演練作業。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真　109年3月24日
因應武漢肺炎疫情，台東排灣族土坂部落清明連假期間將在部落入口處設置體溫測量站，24日進行相關演練作業。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真　109年3月24日

（中央社記者盧太城台東縣24日電）武漢肺炎疫情延燒，台東達仁鄉排灣族土坂部落清明節連假期間將自設體溫測量站，記錄有發燒症狀的族人並提醒要自主健康管理。

「自己的部落，自己來防疫守護」，台東縣達仁鄉土坂部落今天在部落入口處演練測量體溫，部落決議從4月1日起至4月5日在部落入口處設置測量體溫站。

土坂村長阮志陞表示，這項決議是經過部落幹部達成共識，原則上是從4月1日開始實施，清明節連假期間每天進行監測，接著再視情況決定是否遇連假都實施。

阮志陞表示，一旦發現有發燒症狀的族人，不會強制禁止其進入部落，但會記錄下來並提醒要在家自主健康管理，同時會提醒其他族人避免接觸。

另外，平日如有旅客進駐民宿，必須通報村長，在進入部落前量體溫，如有感冒發燒症狀立即通報衛生所處理。

阮志陞表示，部落大多是老人家和小孩，一旦受到感染，就會很嚴重，誰都不願意這樣的事情發生，犧牲一點時間來守護部落，相信很多人都願意，非常時期，就要有非常的因應措施。（編輯：陳俊碩）1090324

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