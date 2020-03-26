口罩2.0首波預購開始領 民眾讚方便省時

（中央社記者吳欣紜台北26日電）口罩實名制2.0讓民眾上網預購口罩，首波預購今天起開始領取，有民眾一早就去領，大讚線上預購省排隊時間及排隊還可能買不到的風險，且APP操作方便，讓長輩也可輕鬆預購。

12日到18日開放民眾線上預購成人口罩，首波117.8萬人預購，除18萬人沒付錢被取消預購資格，其他預購者即日起到4月1日可到超商領口罩。

一早就去領口罩的余姓民眾接受中央社記者訪問表示，口罩實名制上路後，曾到藥局排隊買口罩，但排隊不一定拿得到，還曾排到自己了，口罩卻賣完了，覺得很難過。

她說，後來得知口罩可線上預購，立刻加入第一波預購行列，且操作方式不困難，爸爸、媽媽教一次就會，現在都可自行操作，全家都加入第2波預購行列。

不過，她說，透過app預購，要付全家人費用須轉帳4次，未來希望可一次轉帳，全家人口罩也可一次送到。

李姓民眾表示，沒去藥局排隊買口罩，後來發現疫情持續、家裡口罩數量漸不足，那時剛好開放網路線上預購，就加入第一波預購行列。

李姓民眾說，APP預購操作方便，線上購買也省了到藥局排隊等候時間，但希望APP也能用信用卡付款，或一次可預購2週口罩。

使用「eMask口罩預約平台」登記預購口罩的林姓民眾表示，之前到藥局平均都排1小時到2小時，有時還可能排不到，線上買口罩省時間又買得到。

口罩實名制2.0第2波預購昨天啟動，預購繳費後4月2日可領取。衛生福利部中央健康保險署統計，昨天截至晚間9時，73.7萬人透過健保快易通APP手機認證成功預購口罩，14.8萬人透過財政部網站插健保卡成功預購。（編輯：李明宗）1090326