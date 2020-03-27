檢疫新規 社福移工入境集中檢疫

（中央社記者吳欣紜、張茗喧台北27日電）移工入境後須居家檢疫14天，勞動部今天公布入境檢疫新規，今天起社福移工統一入住政府安排的集中檢疫場所，產業移工居家檢疫場所由雇主或仲介辦理，但須先經地方政府查核，才能引進移工。

勞動部今天表示，過去的移工居家檢疫規定，由於外界認為場所尋覓困難，且擔憂如何有效落實移工居家檢疫管理等，因此基於國內防疫及人道考量，今天起入境移工將有新的居家檢疫規定。

其中，社福類（含機構看護工、家庭看護工及家庭幫傭）的居家檢疫，將統一入住政府安排的集中檢疫場所，包含衛生福利部提供400床檢疫場所及勞動部刻正洽仲介公會委託辦理230床，費用由雇主負擔。

此外，因集中檢疫場所的床位數有限，明天起社福類雇主引進移工前，應先取得入住集中檢疫場所的證明文件後才得引進。

至於產業移工部分，其檢疫場所仍維持由雇主或仲介公司辦理，且必須在申請許可、入國簽證及移工入境辦理接機登錄時提供「移工入境辦理居家檢疫計畫書」，並經由權責機關實地查核，確認符合1人1室、落實門禁管制等機制後才能引進移工。

另外，為了保障返鄉休假移工就業權益，產業類返鄉休假移工將比照社福類移工辦理，統一入住政府安排的集中檢疫場所。

根據勞動部統計，3月17日至26日入境移工應辦理居家檢疫共2758人，包含產業類1732人、社福類1026人。其中，94.31%是由仲介公司代為辦理，5.69%由雇主自行辦理。

新入境規定上路後，可能導致雇主引進移工時程延後，勞動部次長劉士豪今天表示，雇主可先以國內承接方式聘僱新移工，也鼓勵雇主僱用失業勞工，勞動部會提供僱用獎助每人每月新台幣9000元至1萬3000元，最長12個月。（編輯：吳協昌）1090327