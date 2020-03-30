追蹤確診案例軌跡 災防中心：台灣技術可以做到

（中央社記者蘇思云台北30日電）武漢肺炎疫情升溫，立委關心有無可能公布確診案例歷史足跡。國家災防科技中心表示，技術上完全可以做到，目前仍依照指揮中心指示，並未考慮公布。

立法院教育及文化委員會今天邀請行政法人國家災害防救科技中心（災防科技中心）、教育部代表報告「台灣災防科技研發成果與校園災防教育之推動」，並備質詢。

武漢肺炎疫情升溫，國民黨立委李德維質詢時表示，鑽石公主號下船動線曾運用系統提醒民眾自主健康管理，台灣有沒有可能跟韓國一樣，在網站上可以查詢確診人數、分布位置跟病例移動軌跡與地圖資訊等。

民進黨立委黃國書與范雲在質詢時，也都關切地方與中央在疫情資訊是否同步，以及台灣是否有相關能力追蹤確診案例的軌跡。

科技部行政法人國家災害防救科技中心主任陳宏宇表示，災防科技中心在2016年建置「災防告警細胞廣播服務」，隨著2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情升溫，2月7日曾配合中央流行疫情指揮中心，利用「災防告警細胞廣播系統」，對鑽石公主號郵輪停靠及旅客下船動線環境等，提醒1月31日曾前往北北基重要景點的民眾進行自主健康管理。

陳宏宇表示，災防科技中心技術上完全可以掌握確診案例足跡，目前也都有分析確診案例性別與年齡分布，內部情資網的資料也都有整合，只是並未對外公布。

至於確診案例資訊要公布到什麼程度，陳宏宇強調，目前完全依照疫情指揮中心指示，如果疫情指揮中心希望災防科技中心協助，能量上完全沒問題。（編輯：林孟汝）1090330