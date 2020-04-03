鄭文燦致電染疫觀光局員工 籲政府有補償義務

（中央社記者邱俊欽桃園3日電）觀光局派駐桃園國際機場旅服中心人員因接機，造成自己與其幼子染疫。桃園市長鄭文燦今天在臉書中表示，他特別打電話慰問這名染疫人員，同時認為政府有道歉及補償義務。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，交通部日前指出，1名觀光局派駐桃園國際機場旅客服務中心人員因接機，造成這名人員與其幼子染疫。

鄭文燦今天臉書（Facebook）貼文表示，交通部觀光局基層同仁因接待官員小孩遭確診，家中5歲幼兒也連帶感染，他特別打電話慰問這名基層同仁，傾聽感受，了解需求。

鄭文燦指出，這名基層同仁的孩子就讀班級17名師生，經全面採檢後，都是陰性，但這段期間園方、師生家長不知如何是好，「只要孩子背上印有校名的書包，就會有來自社區莫名的壓力，許多孩子因此不敢來上學」。

鄭文燦表示，他看到園童受了委屈，老師們也很難受，因此，他建議幼兒園採取高標準的全園停課，直到17名師生隔離期結束，全校師生再一起返校上課，這段時間，市府也會協助幼兒園進行環境消毒及整備等工作，讓家長及周邊社區更安心。

鄭文燦指出，「特權犯錯應該嚴懲，無辜受害應該補償」，公開主張確診的這名基層同仁及其孩子，政府有義務道歉及補償，桃市府會做他們最大的後盾。

他強調，希望「不對立、不貼標籤，正向防疫，一起對抗病毒」。（編輯：戴光育）1090403