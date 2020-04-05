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有旅遊史接觸史且腹瀉 納武漢肺炎通報採檢
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指揮中心乾蒸口罩教學 籲撙節使用

最新更新：2020/04/05 16:12

（中央社記者陳偉婷、張雄風台北5日電）中央流行疫情指揮中心今天在記者會現場進行口罩乾蒸教學，呼籲民眾撙節使用；學者強調若已髒污、破損的口罩，或是有慢性病、出入醫院等，還是以一次使用為原則。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，國內口罩供不應求，中山醫學大學職業安全衛生學系副教授賴全裕經過檢測證實，「電鍋乾蒸法」可使口罩復活，但只能重複乾蒸使用5次。行政院政務委員唐鳳日前更拍教學影片，提醒「時鐘要順著跑8分鐘」。

中央流行疫情指揮中心今天在記者會現場安排2個電鍋，指揮官陳時中直接進行蒸口罩教學；雖然一開始不知電鍋架、內鍋等放置方法，但實際操作後也完成口罩乾蒸。

陳時中說，要相信專業，這是有勞安所和教授的研究，食藥署也親自驗證，是有效的科學方法；稍微用點心，讓防疫物質最大利用，免得浪費；實戴後也表示感覺滿舒服的，味道也很好 ，「熱熱的不錯」。

賴全裕指出，未戴的口罩應該收在通風乾燥處，不要用密封的塑膠袋裝，因相對溼度高細菌可能會繼續存活；可以用塑膠夾、紙袋，隔開衣物口袋內的其他織物；另外強調，重覆這樣的消毒，對細菌過濾可達99%以上，但若已髒污、破損，就不建議這樣使用；若有慢性病、出入醫院，還是一次使用為原則。

賴全裕表示，乾蒸約3分鐘完成，再靜置5分鐘，過程切忌加水；至於口罩的氣味太重，是因為口水和細菌殘留，殺死後應該就不會有味道；不建議以精油、酒精等化學物質除味，可能會造成口罩靜電層破壞。

另有網友提出烤箱、氣炸鍋、微波爐等是否也有同樣效果，賴全裕指出，若能控制溫度在110度，達電鍋乾蒸的溫度則可嘗試，若溫度不穩定可能會造成口罩烤壞，就有網友表示微波爐曾發生口罩燒壞的情況；至於吹風機，目前沒有實驗檢測，另有醫師提出可能因風而有加強傳播的疑慮，暫時不建議。

此外，如小型烘碗機的殺菌燈，雖然在實驗室中能達到殺菌效果，但那是將口罩剪開，3層口罩照6面，一般人若這麼做就破壞口罩；若是完整口罩直接照射，只能照上下兩面，所以不確定效果是不是那麼好，須再實驗。（編輯：方沛清）1090405

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