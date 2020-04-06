防疫新指引將公布 逛夜市傳統市場需戴口罩

（中央社記者范正祥台北6日電）衛福部次長何啟功今天在立法院表示，夜市、傳統市場、餐廳等，除了要求業者戴口罩，民眾前往這些場所也必須配戴口罩，他說，新指引已經納入，「可能今天或明天會正式發布」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛生福利部、交通部、內政部就「居家隔離與居家檢疫者之相關生活協助措施、家庭關懷與醫療服務」進行專題報告並備質詢。

民進黨立委陳瑩質詢指出，這次清明連假，她觀察到很多餐廳生意變好，有很多客人，但是她也發現有一家大餐廳，從廚師到服務人員，沒有一個人戴口罩。

她質詢，餐飲業者包括攤販等，是否比照搭乘捷運、公車等大眾運輸必須戴口罩。

何啟功答詢表示，「我們針對夜市和傳統市場都要求業主一定要戴口罩，已經把夜市和傳統市場都納進去了，室內的餐廳更需要戴口罩」，新的指引已經納入。

陳瑩進一步追問，「新的指引已經納入」，預計什麼時候將會對外公布？

何啟功答覆，「應該簽上來了」，可能今天或明天會正式發布，夜市、傳統市場、餐廳等，除了要求業者戴口罩，民眾前往這些場所也必須配戴口罩。（編輯：郭無患）1090406