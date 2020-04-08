男子搭火車吐口水嚇壞乘客 警帶下車函送裁罰

一名男子（左）7日下午搭乘普悠瑪號行經瑞芳時突然朝地上吐口水，雖當時乘客不多仍引起緊張，列車長上前制止男子才收斂，待列車抵達南港站男子被鐵路警察帶下車，依法函送衛生局裁罰。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 109年4月8日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣8日電）一名男子昨天下午搭乘普悠瑪號行經瑞芳時突然朝地上吐口水，引起乘客不安，列車長上前制止男子才收斂，待列車抵達南港站男子被鐵路警察帶下車，依法函送衛生局裁罰。

台鐵宜蘭運務段車班組主任周國棟今天向中央社記者表示，普悠瑪號225車次昨天從花蓮縣鳳林開往新北市樹林，下午4時25分途經宜蘭站，一名男子上車後在第7車就坐，列車行經大溪站時，正在巡車的陳姓女列車長發現男子未將口罩戴好便上前勸說。

男子向列車長聲稱因罹患心臟病無法長時間緊密戴著口罩，身體會不舒服，不過由於正值防疫期間，列車長仍苦口婆心勸說希望他能忍耐，男子便配合戴妥口罩。

經查詢列車資訊後，陳姓女列車長發現男子的座位車票並未售出，要求他出示車票查驗，但男子又說自己是流浪漢，手上沒有車票也沒錢補票，陳姓女列車長只好通知相關單位待列車抵達下一站南港站時將男子帶下車。

沒想到列車行經瑞芳站時，陳姓女列車長接獲通知這名男子朝地上吐口水，雖當時乘客不多仍引起緊張，陳姓女列車長立刻上前勸說，所幸男子配合收斂許多，由於車上另有名列車長準備交接，陳姓女列車長便委請這名列車長協助看管男子。

待列車下午5時許抵達南港站時，鐵路警察將男子帶下車盤查，男子身上有張宜蘭到頭城區間車票，經量測額溫為攝氏36.3度並無發燒，男子補完票價後在鐵警陪同下搭乘台北捷運離去。

台鐵局指出，搭乘大眾交通工具不配合戴口罩者，可依傳染病防治法裁罰新台幣3000至1萬5000元，若有其他過激擾亂秩序行為，可依社會秩序維護法、鐵路法處罰，將請鐵路警察局函報衛生局裁罰。

台鐵局表示，除會力挺現場同仁有尊嚴的執行勤務外，在防疫的關鍵時刻，一旦有乘客不遵守規定恐將成為防疫缺口，絲毫馬虎不得。（編輯：李錫璋）1090408