台東熱氣球嘉年華延後 國外8顆造型球無法來台

（中央社記者盧太城台東縣9日電）台東每年最盛大的觀光產業活動–國際熱氣球嘉年華活動暫不取消，但延至7月11日開幕，目前已知國外8顆造型球受武漢肺炎疫情影響，無法到台灣。

台東國際熱氣球嘉年華活動今年邁入第10周年，台東縣政府規劃系列慶祝活動，相關配套活動也已陸續展開，例如日前完成最受歡迎的熱氣球選拔，由梵谷球奪冠。

台東縣長饒慶鈴更親自拍「想見你~熱氣球！彩蛋！彩蛋！到底在那裡？711–830不見不散」短片，同時也宣導使用雲端發票、申辦電子發票手機載具，就有機會抽中熱氣球自由飛大獎。

不過目前武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，未見趨緩，中央流行疫情指揮中心3月25日表示，考量集會活動人潮長時間近距離接觸，有高度傳播風險，室內超過百人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦。

接著又在4月1日升高防疫，提出「室外至少1公尺，室內至少1.5公尺」社交距離，面對面談話時，須配戴口罩。

4月1日甫接任台東縣政府交通及觀光發展處長的余明勳這幾天密集和相關人員討論因應措施。余明勳今天表示，經過各方討論研議，熱氣球活動目前還是不取消，但考量疫情和暑假延後，熱氣球活動從原訂6月27日登場延至7月11日，活動天數仍維持51天至8月30日。

余明勳表示，縣府所邀請的外國造型球，有8顆歐美地區的造型球因過去未曾到過台灣，且對台灣不熟，已經確定取消來台，其他造型球還再觀望疫情發展，因為這些歐美飛行員只要來台，就必須得居家檢疫14天，而且買不到機票也是個大問題。

另外，台東縣政府所有的台東一號熱氣球，目前也在英國維修中，英國因為疫情導致工廠停工，台東一號球能不能如期回台也是未知數。

余明勳說，熱氣球嘉年華到底辦不辦真的很頭痛，因為配合中央建議戶外活動不超過500人，加上邀請的造型球也不一定都能來台，目前已經做好最壞打算，如果暑假之前疫情仍未降溫，今年熱氣球可能停辦，明年再擴大辦理，最晚在6月初會做出決定，目前還是按照既定時程辦理。（編輯：陳俊碩）1090409